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Sokak hayvanlarının su ve mama kaplarını molozla doldurmuşlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2019 10:27 | Son Güncelleme

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yaşayan Özen Özkaya (50), sokak hayvanları için su ve mama doldurarak, sokağa koyduğu kapların boşaltılıp, içine beton molozu doldurulduğunu söyledi. Özkaya, "Mahallede birkaç kişi sokak hayvanlarını istemiyor" dedi.

Sokak hayvanlarının su ve mama kaplarını molozla doldurmuşlar

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA) - EDİRNE'nin Keşan ilçesinde yaşayan Özen Özkaya (50), sokak hayvanları için su ve mama doldurarak, sokağa koyduğu kapların boşaltılıp, içine beton molozu doldurulduğunu söyledi. Özkaya, "Mahallede birkaç kişi sokak hayvanlarını istemiyor" dedi.
Keşan'a bağlı Yukarı Zaferiye Mahallesi Lale Sokak'ta oturan, ev kadını Özen Özkaya, sokak hayvanları için su ve mama doldurarak, sokağa koyduğu kapların içinin bazı komşuları tarafından boşaltılarak, beton molozuyla doldurulduğunu söyledi. Evinde kedi besleyen ve artan hava sıcaklığıyla birlikte sokak hayvanları için kapısının önüne kaplarda su ve mama koyduğunu belirten Özkaya, "Bu mahallede birkaç kişi, sokak hayvanlarını istemiyor. Hayvanlara bir kap su, bir kap mama veremiyoruz. Verdiğimde hakarete uğruyorum. En sonunda pencerenin içine su koydum. Kapının önüne koyduğum su ve mamalar için 'Burada olmaz' diyorlar. Kaplara, önümde tekme atıyor, 'Olmaz' diyor. Sebebini sorduğumda, 'Ben kedi sevmem' diyor. Eğer kediye, köpeğe bakmak yasaksa ben özür dilerim. Gizli saklı su ve mama veriyoruz. Bu komşuya zarar veriyorsa ben özür dilerim" diye konuştu.
Özen Özkaya, komşuları olduğu için polise şikayette bulunmadığını; ancak sokak hayvanlarına karşı daha duyarlı olunması gerektiğini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Sokak hayvanlarının su ve mama kaplarını molozla doldurmuşlarSokak hayvanlarının su ve mama kaplarını molozla doldurmuşlarSokak hayvanlarının su ve mama kaplarını molozla doldurmuşlarSokak hayvanlarının su ve mama kaplarını molozla doldurmuşlar

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