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Sokak hayvanlarının zehirlenerek öldürüldüğü iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2019 15:17 | Son Güncelleme

Bandırma ilçesinde 20 kedi ve köpeğin zehirli etle telef edildiği iddiası üzerine inceleme başlatıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 20 kedi ve köpeğin zehirlenerek öldürüldüğü ileri sürüldü.

Kırsal Çarık, Orhaniye ve Çepni mahallelerinde telef olmuş sokak hayvanlarını görenler, durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine çalışma başlatan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile jandarma ekipleri, mahallelerde inceleme yaptı.

Sokağa atılan ve zehirli olduğu tahmin edilen tavuk etlerinden alınan numuneler, İstanbul Pendik Veteriner Kontrol Enstitüsüne gönderildi.

Hayvanlar ise açılan çukurlara kireç dökülerek gömüldü.

Kedi ve köpeklerin telef olmasının nedeni, enstitü tarafından yapılacak çalışma sonucu belirlenecek.

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Anahtar Kelimeler:
Bandırma kedi köpek zehirlenme

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