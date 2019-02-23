Sokak kedilerinin yiyeceğini nehirden sağlıyor

BİNGÖL (AA) - ABDULLAH ÇELİK - Bingöl'de yaşayan Mahmut Keskin, evlerinin çevresinde yaşayan yaklaşık 50 kediyi beslemek için Murat Nehri'nde balık avlıyor.

Bingöl merkezde Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde veteriner sağlık teknikeri olarak çalışan 2 çocuk babası Keskin, hafta sonlarını Kumgeçit köyündeki evlerinde geçiriyor.

Keskin, köydeki evlerinin çevresinde yaşayan yaklaşık 50 kediyi beslemek amacıyla arkadaşlarıyla Murat Nehri'nde balık avlıyor. Köyde "kedilerin babası" lakabı takılan Keskin, özellikle kış aylarında kedilerin beslenmesine önem veriyor.

Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokak ve yaban hayvanlarının kış aylarında beslenme sorunu yaşadığını belirterek, bütün insanları çevresindeki hayvanlara karşı duyarlı olmaya davet etti.

Her hafta sonu köyüne geldiğini, kediler için nehirde balık tuttuğunu anlatan Keskin, "Ben köyde olmadığım zamanlarda anne ve babam kedilere sahip çıkıyor. Burada en az 50 kedi var. Köyün bütün kedilerine nehirden balık getirip veriyoruz. Balık yakalamadığımız günler ise tavukçulardan, balıkçılardan arta kalanlarla kedileri besliyorum. Bundan da mutluluk duyuyorum." dedi.