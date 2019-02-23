HABER

Sokak kedilerinin yiyeceğini nehirden sağlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 11:44 | Son Güncelleme

Bingöl'de yaşayan Mahmut Keskin, her hafta sonu nehirde avladığı balıklarla evlerinin çevresinde yaşayan yaklaşık 50 kediyi besliyor - Çevresinde "kedilerin babası" olarak tanınan Keskin, özellikle kış aylarında kedilerin beslenmesine önem veriyor - Keskin: - "Köyün bütün kedilerine nehirden balık getiriyorum. Balık yakalamadığımız günler ise tavukçulardan, balıkçılardan arta kalanlarla kedileri besliyorum. Bundan da mutluluk duyuyorum"

BİNGÖL (AA) - ABDULLAH ÇELİK - Bingöl'de yaşayan Mahmut Keskin, evlerinin çevresinde yaşayan yaklaşık 50 kediyi beslemek için Murat Nehri'nde balık avlıyor.

Bingöl merkezde Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde veteriner sağlık teknikeri olarak çalışan 2 çocuk babası Keskin, hafta sonlarını Kumgeçit köyündeki evlerinde geçiriyor.

Keskin, köydeki evlerinin çevresinde yaşayan yaklaşık 50 kediyi beslemek amacıyla arkadaşlarıyla Murat Nehri'nde balık avlıyor. Köyde "kedilerin babası" lakabı takılan Keskin, özellikle kış aylarında kedilerin beslenmesine önem veriyor.

Keskin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokak ve yaban hayvanlarının kış aylarında beslenme sorunu yaşadığını belirterek, bütün insanları çevresindeki hayvanlara karşı duyarlı olmaya davet etti.

Her hafta sonu köyüne geldiğini, kediler için nehirde balık tuttuğunu anlatan Keskin, "Ben köyde olmadığım zamanlarda anne ve babam kedilere sahip çıkıyor. Burada en az 50 kedi var. Köyün bütün kedilerine nehirden balık getirip veriyoruz. Balık yakalamadığımız günler ise tavukçulardan, balıkçılardan arta kalanlarla kedileri besliyorum. Bundan da mutluluk duyuyorum." dedi.

Kedilerin kış şartlarında yiyecek bulmada sıkıntı çektiğini ifade eden Keskin, sokak hayvanlarına sahip çıkmanın önemini vurguladı.

İnsanların yaban ve sokak hayvanlarına sahip çıkmasını isteyen Keskin, "Onlar can taşıyor, sahip çıkmak lazım. Özellikle kar kışta bu hayvanlar çok sahipsiz kalıyor." diye konuştu.

Köylülerden Salim Kayaokay da bütün köylülerin kedilerin babası olarak hitap ettikleri Keskin'i desteklediğini aktardı.

Hayvanların da yaşama hakkı olduğunu anlatan Kayaokay, "Hayvansever olarak Mahmut Keskin köyümüzün değerlerindendir. Her hafta sonu mutlaka kapısında kedileri besliyor. Köyümüze örnek oluyor. Kendisini tebrik ediyorum. Sokak hayvanlarına çok iyi bakıyor." diye konuştu.

Benim diyen yiyemez! İşte dünyadaki en acı 10 biber Benim diyen yiyemez! İşte dünyadaki en acı 10 biber
İki kadının öldüğü kazada suçlu 'gaz pedalı' çıktıİki kadının öldüğü kazada suçlu 'gaz pedalı' çıktı
Özel yetenekli öğrenciler, uzay sorunlarını çözen robot tasarladıÖzel yetenekli öğrenciler, uzay sorunlarını çözen robot tasarladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bingöl hayvansever Mahmut Keskin kedi Kediler için balık avlıyor

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisiyle aynı yatakta poz verdi

Sevgilisiyle aynı yatakta poz verdi

Sudan'da hükümet feshedildi! OHAL ilan edildi

Sudan'da hükümet feshedildi! OHAL ilan edildi

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Saylak'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

Survivor'da aşk bombası! Adını açıkladı ve itiraf etti!

Survivor'da aşk bombası! Adını açıkladı ve itiraf etti!

Beklenen kar yağışı başladı

Beklenen kar yağışı başladı

ABD'den flaş Venezuela açıklaması: Cezasız kalmayacak

ABD'den flaş Venezuela açıklaması: Cezasız kalmayacak

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fethullah Gülen'in iadesiyle ilgili Hulusi Akar'dan açıklama

FETÖ elebaşının iadesiyle ilgili kritik açıklama!

Bakanlık tespit edip tek tek kayıt altına alıyor

Bakanlık tespit edip tek tek kayıt altına alıyor

Mersin'de midibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

Cumartesi sabahı kahreden haber!

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! (İstanbul'da kar yağışı başladı)

İstanbul'da kar yağışı başladı

Karlar eridi ortaya çıktı!

Karlar eridi ortaya çıktı!

Gaziantep'teki sahte avukat yakalandı

Gaziantep'teki sahte avukat yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.