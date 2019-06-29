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Sokak köpekleri 2 küçük çocuğa saldırarak yaraladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 09:16 | Son Güncelleme

Ordu’nun Fatsa ilçesinde sokaklarda sürü halinde gezen başıboş köpekler vatandaşları tedirgin ediyor.Özellikle geceleri sokaktaki vatandaşların korkulu rüyası haline gelen sahipsiz köpekler kontrol altına alınmayı bekliyor.İlçede son günlerde vatandaşlara saldırı sayısı da artarken iki küçük çocuk ise köpeklerin saldırısı sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandılar.Köpeklerin saldırısı sonucu 4 yaşında olan Metehan Ozan diğeri ise 7 yaşında olan Seyithan Ay’ın aileleri, daha kaç kişinin canının yanacağını ifade ettiler.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde sokaklarda sürü halinde gezen başıboş köpekler vatandaşları tedirgin ediyor.
Özellikle geceleri sokaktaki vatandaşların korkulu rüyası haline gelen sahipsiz köpekler kontrol altına alınmayı bekliyor.
İlçede son günlerde vatandaşlara saldırı sayısı da artarken iki küçük çocuk ise köpeklerin saldırısı sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandılar.
Köpeklerin saldırısı sonucu 4 yaşında olan Metehan Ozan diğeri ise 7 yaşında olan Seyithan Ay’ın aileleri, daha kaç kişinin canının yanacağını ifade ettiler. Aileler çok sayıda sokak hayvanlarının ilçede olduğunu belirterek yetkililerin bu konuda acil harekete geçmesi istediler.
4 yaşındaki oğlunun köpek saldırısı sonucu yaralandığını belirten Yeliz Ozan, “Oğlum kapının önünde oynarken biranda bağırmaya başladı. Çığlıklarına dışarı çıktım bir sokak köpeği saldırısına uğramıştı. Çocuğumu o halde gördüğümde kendimden geçtim. Ambulans geldi ve hastaneye doğru gittik. Yolda sinir krizleri geçirdim. Sokak köpekleri artık bizleri çok tedirgin ediyor. Sayıları da gün geçtikçe artmaya başladı. Karakola gittik ve konuyla ilgili şikâyete bulunduk. Her gün saldırılar oluyor. Çocuğumun psikolojisi bozuldu, hiç yanımdan ayrılmıyor. Dışarı çıkarken korkuyor. Sokak köpekleri için barınak yapılması gerekiyor” dedi.
7 yaşındaki oğlunun köpek saldırısından çok etkilendiğini söyleyen Vildan Ay, “Arabamıza bindiğimiz anda çocuğumun ağlayarak bağırmasını duyduk. Diğer taraftan araca biniyordu ve ’anne’ diye bağırarak ’beni kurtar’ dedi. O ara yanına koşarak gittiğimde köpeğin çocuğumun yanından uzaklaştığını gördüm. Ayağını gösterdi oğlum ve köpek ısırmıştı. Hastaneye götürdük ve tedavisini yaptırdık. Sonrasında belediye ye gittik ve şikayet dilekçemizi ulaştırdık. Evlerimize sayısı gün geçtikçe çoğalan sokak köpekleri yüzünden neredeyse giremiyoruz. Hayvanlara karşı değiliz ama bizleri tedirgin etmelerinden dolayı barınaklara götürmelerini itiyoruz. Oğlum saldırı sonrası adeta yapışık şekilde yanımdan ayrılmıyor” şeklinde konuştu.
Oğlu Metehan’ın saldırıdan dolayı psikolojinin bozulduğunu ifade eden baba Osman Ozan ise, “Sorunumuzu yetkili yerlere bildirdik. Fatsa Belediye Başkanımız İbrahim Etem Kibar Bey ziyaretimize geldi eve ve gönlümüzü alarak gerekli çalışmaları yapacaklarını bizlere söyledi. Benim talebim yetkililerin hayvanları toplaması değil de hayvanseverleri toplayıp nerede sokak hayvanlarını bakılır, onları öğretmelerini talep ediyorum” açıklamasında bulundu.
Köpek saldırısı sonucu yaralanan 7 yaşında ki Seyithan Ay saldırı anını anlatarak çok korktuğunu söyledi.

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