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  4. Sokak köpeklerini doğalgaz borusuyla dövmüş! Tepki çeken görüntüler

Sokak köpeklerini doğalgaz borusuyla dövmüş! Tepki çeken görüntüler

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2020 14:47 | Son Güncelleme

İzmir'in Selçuk ilçesinde elindeki boruyla sokak ortasında köpeklere şiddet uygulayan kişi bir vatandaşın kamerasıyla saniye saniye kayda alındı. O anlar izleyenlerin yüreğini sızlattı.

Dün akşam yaşanan olayda, Selçuk'un Zafer Mahallesi 3010 Sokak'ta, iki köpeğe uygulanan şiddet cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SESİ DUYUP BALKONA ÇIKINCA FARK ETTİ

Elektrik teknisyeni olduğu öğrenilen E.K., elindeki doğalgaz borusuyla iki sokak köpeğine şiddet uyguladı. E.K.'nin köpeklere acımasızca vurması, balkona çıkan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntüleri kaydedip, sosyal medyada paylaşması üzerine ortaya çıktı.

TEPKİ YAĞIYOR

Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, hayvanseverlerin tepkisine neden oldu.

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DHA

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