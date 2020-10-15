Sokak köpeklerini doğalgaz borusuyla dövmüş! Tepki çeken görüntüler

Dün akşam yaşanan olayda, Selçuk'un Zafer Mahallesi 3010 Sokak'ta, iki köpeğe uygulanan şiddet cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SESİ DUYUP BALKONA ÇIKINCA FARK ETTİ

Elektrik teknisyeni olduğu öğrenilen E.K., elindeki doğalgaz borusuyla iki sokak köpeğine şiddet uyguladı. E.K.'nin köpeklere acımasızca vurması, balkona çıkan bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntüleri kaydedip, sosyal medyada paylaşması üzerine ortaya çıktı.

TEPKİ YAĞIYOR

Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, hayvanseverlerin tepkisine neden oldu.

DHA

