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Sokak köpeklerini sinirlendirip kendini ısırttırıyor

03.02.2021 09:55 | Son Güncelleme:
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Sokak köpeklerini sinirlendirip kendini ısırttırıyor

Maltepe’de Gökmen Barikan isimli bir vatandaş, insanların sokak hayvanlarıyla olan hatalı iletişimine dikkat çekmek için önce hayvanları sinirlendiriyor sonrasında ise kendini ısırttırıyor. Farklı köpekler tarafından defalarca ısırıldığını belirten Barikan, “Kendimi köpeklere ısırtıyorum ve bunu zevkle yapıyorum” diye konuştu.

İstanbul Maltepe’de yaşayan bisiklet eğitmeni Gökmen Barikan isimli bir vatandaş, insanların sokak hayvanlarına karşı olan korku ve yanlış iletişim şekilleri hakkında farkındalık oluşturmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Barikan, sokakta gördüğü hayvanlara yaklaşarak önce onları sinirlendiriyor sonrasında ise kendini ısırtıyor. Hayvanlarında bir dili bir iletişim şekli olduğunu vurgulayan Barikan, sokak hayvanlarıyla yaşadığı o anları ise sosyal medya hesabından paylaşıyor.

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“YETERİ KADAR SAYGI DUYMUYORUZ”

Konuyla ilgili konuşan Gökmen Barikan,“Açıkça söyleyeyim, kendimi köpeklere zevkle ısırtıyorum. Çünkü benim bir amacım var. İnsanlara hayvan sevgisini aşılamak istiyorum. Çantamda mama, su, tımar aleti taşıyorum. Sosyal medyadan hayvanlarla yaşadığım o anların videosunu paylaşıyorum. Bir hayvana nasıl yaklaşılır bunu anlatmaya çalışıyorum.

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Hayvanlara yeteri kadar saygı duymuyoruz maalesef. Ben bile aslında hayvanlara kendimi ısırtırken onların özel alanlarına giriyorum. İstemedikleri halde üstlerine gidiyorum. Onlar beni aslında ısırmıyor, alanlarından çıkmam için uyarıda bulunuyorlar. Bir defasından sokak köpeği ciddi anlamda elimi ısırmıştı. Aslında o köpeğin beni tüm ikaz etmelerine rağmen ben hayvanın üzerine gitmiştim” diye konuştu.

İHA

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