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  4. Sokak ortasında güpegündüz tek yumrukla gasp! Korku dolu anlar kamerada

Sokak ortasında güpegündüz tek yumrukla gasp! Korku dolu anlar kamerada

30.04.2024 13:25
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Fatih'te sokak ortasında yürüyen bir kişi, güpegündüz 2 şüpheli tarafından gasbedildi. Şüphelilerin adama yumruk atarak yere düşürdüğü ve çantayı alıp kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İşte o görüntüler...

Sokak ortasında güpegündüz tek yumrukla gasp! Korku dolu anlar kamerada

Dehşete düşüren olay, 25 Mart'ta saat 09.30 sıralarında Fatih Laleli'de meydana geldi. İddialara göre, sokak üzerinde yürüyen bir kişi 2 şüpheli tarafından takip ediliyordu. Şüphelilerden biri, önlerinde yürüyen kişiye yaklaşıp arkasından yumruk attı. Adam aldığı darbeyle yere düşerken sırtındaki çantayı diğer şüpheli aldı.

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Şüpheliler, çevredekilerin bakışlarına aldırış etmeden olay yerinden koşarak uzaklaştı. Gasbedilen kişi vatandaşların yardımıyla ayağa kalkabildi. Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri şüphelilerden birini yakalayarak gözaltına alırken diğer şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

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GASP ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelilerden birinin yolda yürüyen adama yumruk attığı diğer şüphelinin ise çantayı aldığı anlar yer alıyor.

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DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Fatih gasp
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