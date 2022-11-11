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Sokak ortasında kanlı çatışma! Ortalık savaş alanına döndü, sebebi 'pes' dedirtti

11.11.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da iki grup arasında sosyal medyadaki küfürleşme, sokak ortasında silahlı çatışma ile son buldu. Mazlum Deniz’in (24) ağır yaralandığı silahlı çatışmaya karıştığı belirlenip gözaltına alınan 7 şüpheliden 3’ü tutuklandı. Çatışma sonrası olay yerindeki görüntüler, olayın şiddetini gözler önüne serdi.

Sokak ortasında kanlı çatışma! Ortalık savaş alanına döndü, sebebi 'pes' dedirtti

Dehşete düşüren olay, 2 Kasım günü saat 23.00 sıralarında Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Aralarında husumet olan iki grup, sokakta karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönünce M.S.İ. ile arkadaşları M.A. ve S.A., tabancayla ateş açtı. Karşı gruptaki H.A., Mazlum Deniz, C.Ç., Ü.T.S. ve A.E.A. da karşılık verdi.

Karnına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Mazlum Deniz, arkadaşları tarafından hafif ticari araçla yakındaki bir özel hastaneye götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Deniz, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

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ÇATIŞMAYA KARIŞAN ŞÜPHELİLER YAKALANDI

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, sokakta çok sayıda boş kovan, Deniz’in hastaneye kaldırıldığı hafif ticari araçta ise 2 ruhsatsız tabanca buldu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahlı kavgaya karıştığı belirlenen 7 şüpheliyi gözaltına aldı. H.A’nın evinde yapılan aramada da ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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DAHA ÖNCE DE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAMIŞ

Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, çatışmanın H.A. ile M.S.İ.'nin sosyal medya üzerinden tartışıp, küfürleşmesi sonrası yaşandığı ortaya çıktı. Hastanede tedavisi süren Deniz’in, 17 Ekim’de otomobiline düzenlenen Kalaşnikoflu saldırıdan yara almadan kurtulduğu öğrenildi.

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3 TUTUKLAMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.A., A.E.A. ile M.S.İ. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(DHA)

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Adana Silahlı çatışma

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