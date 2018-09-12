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Sokak ortasında rezalet! Küçük kız çocuğunu kucağına alıp istismar etmeye çalıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 10:58 | Son Güncelleme

Uşak’ta, akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen kişi, 14 yaşındaki kız çocuğuna sokak ortasında cinsel istismarda bulunmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheli, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

Sokak ortasında rezalet! Küçük kız çocuğunu kucağına alıp istismar etmeye çalıştı

Edinilen bilgiye göre olay, Kemalöz Mahallesi 2. Kayalı Sokak'ta meydana geldi. Akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen 34 yaşındaki Ö.U. dün öğlen saatlerinde sokağa çöp atmaya çıkan 14 yaşındaki bir kız çocuğunu kucaklayarak başka yere götürmek istedi. Kızın çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar kızı kurtararak durumu polise bildirdiler.

Olay yerine gelen polis ekipleri, çevredeki görgü tanıklarını dinleyip güvenlik kamerası kayıtlarını inceledikten sonra, Ö.U.’yu gözaltına aldı. Polisteki işlemlerinin ardından Ö.U. çıkarıldığı mahkemece, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, Ö.U.’nun evinin bulunduğu sokakta güvenlik önlemi alırken, mahalle sakinleri ara sıra Ö.U.’nun çırılçıplak sokağa çıktığını ve cinsel organını açarak gezdiğini söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
uşak cinsel istismar taciz

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