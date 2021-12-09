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  4. Sokak ortasında şoke eden anlar! Genç kadının boğazını sıktı

Sokak ortasında şoke eden anlar! Genç kadının boğazını sıktı

09.12.2021 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da sokak ortasında tartıştığı kadının boğazını sıkan şahıs, bir vatandaş tarafından görüntülendi. Kimseye aldırış etmeden tartıştığı kadına saldıran şahıs, polisin müdahalesiyle durdurulabildi. Kadının saldırgandan şikayetçi olmaması ise duyanları hayrete düşürdü.

Sokak ortasında şoke eden anlar! Genç kadının boğazını sıktı

Olay, Isparta kent merkezinde bugün öğlen saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak ortasında tartışmaya başlayan bir erkek ve kadın arasında itiş kakış yaşandı. Şahsın kadının boğazını sıkması üzerine çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis sevk edildi.

KALABALIĞA ALDIRIŞ ETMEDİ

Polis gelinceye kadar kalabalığa aldırmayan ikili tartışmaya devam etti. Olay yerine gelen polis ekipleri taraflara müdahale ederek kavgayı ayırdı.

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KUTARILAN KADIN ŞİKAYETÇİ OLMADI!

Birbirlerinden şikayetçi olmayınca uyarılan çift bölgeden uzaklaştırılırken, yaşananlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.

İHA

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Isparta
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