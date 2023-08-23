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    4. Sokak ortasında taciz edildi! 40 dakika boyunca saldırganla yumruk yumruğa mücadele etti... “Üzerine ceza aldım”

    Sokak ortasında taciz edildi! 40 dakika boyunca saldırganla yumruk yumruğa mücadele etti... “Üzerine ceza aldım”

    23.08.2023 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Karadağ’da yaşanan bir olay herkesi şaşkına çevirdi. 24 yaşındaki Millica Zivkovic isimli bir kadın sokak ortasında taciz edildi. Saldırganı savuşturmak için 40 dakika boyunca tekme tokat mücadele veren Zivkovic çok fazla güç kullandığı için bir de mahkeme tarafından para cezasına çarptırıldı.

    Karadağ'ın kuzeyindeki Kolaşin kasabasında gece arkadaşlarıyla eğlendikten sonra eve dönüş yolunda tanımadığı bir adam tarafından takip edildiğini fark eden 24 yaşındaki Millica Zivkovic isimli kadın kabus dolu anlar yaşadı. Metro’nun haberine göre adamın arkasındna yaklaşarak çenesini tuttuğunu ve kasıklarına doğru eliyle bastırdığını ifade eden Zivkovic, “Çenemi tuttu ve beni mahrem bölgemden yakaladı. O anda en kötüsünü düşündüm. Gerçekten çok korktum ve kendimi kurtarmak için büyük bir mücadele vermeye başladım” dedi.

    MEŞRU MÜDAFAA GEREKLİLİĞİNİ AŞMA CEZASI

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    Yerel basına yaptığı açıklamada 4 yıl boyunca kickboks eğitimi aldığını söyleyen Zivkovic, “Kendimi savunmak için dört yıl boyunca kickboks eğitiminde gördüğüm hareketleri uyguladım. Onunla mücadelem 40 dakika sürdü. Böyle anlarda yalnızca en kötüsünü düşünebilirsiniz. Ama elimden geldiğince mücadele ettim ve tabii ki onu nakavt ettim ama üzerine ceza aldım” diye konuştu.

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    Yoldan geçen bir başka kişinin yardımı sayesinde saldırgandan kurtulan Zivkovic mağdur olarak katıldığı mahkemede "meşru müdafaa gerekliliğini aşmak" ve "kamu düzenini ve barışı ihlal etmek" suçlamasıyla 85 Euro (yaklaşık 2 bin 501 TL) para cezasına çarptırıldı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Karadağ taciz

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