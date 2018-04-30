Sokak ortasında tacize uğradı, tacizcisine verdiği dersle viral oldu

ABD'nin Colorado eyaletinde yaşayan Leanna Carr geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Dublin seyahatinde çok tatsız bir olay yaşadı.

26 yaşındaki kuvvet antrenörü ve vücut geliştirme sporcusu, Dublin sokaklarında yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından tacize uğradı.

Ancak tacizci çok yanlış kişiye denk gelmişti. Yıllardır sporla uğraşan Leanna çok güçlü bir kadındı. Uğradığı tacize kayıtsız kalamayan genç kadın, adamın suratına yumruk attı.

Yaşadıklarını şöyle anlatıyor; "Geçtiğimiz hafta Dublin'de sokakta gezerken, bir adam popomu sıktı, kahkahalarla gülmeye başladı ve şöyle dedi; 'Sen Amerikalısın, bu senin hoşuna gitmiştir'. Yalnız seyahat etmek beni daha iyi bir insan yapmış ki, ilk tepkim yüzüne bir yumruk atmak oldu. Güpegündüz sokak ortasında böyle bir şey olunca, herkesin önünde ona bir ders vermem şart oldu."

Leanna şöyle diyor; "Siz görmemiş olabilirsiniz, ama bu cinsel taciz olmuyor anlamına gelmez. Hangi ülkede olursanız olun. Cinsel taciz her gün tanımadığınız insanlar tarafından size yapılıyor ve çoğu kadın bu durumda ne yapacağını bilmiyor."