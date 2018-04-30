KADIN

Sokak ortasında tacize uğradı, tacizcisine verdiği dersle viral oldu

Arya Demir Arya Demir
YAŞAM HABERLERİ  | 30.04.2018 14:33 | Son Güncelleme

ABD'nin Colorado etaletinde yaşayan Leanna Car, İrlanda'ya turistik bir ziyarette bulundu. Dublin'de dolaşırken tacize uğrayan Car, başına gelenleri sosyal medya hesabında anlatınca binlerce paylaşım ve beğeni aldı. İşte Leanna'nın tacizcisine hayatının dersini verdiği başından geçen o talihsiz hikaye.

Sokak ortasında tacize uğradı, tacizcisine verdiği dersle viral oldu

ABD'nin Colorado eyaletinde yaşayan Leanna Carr geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Dublin seyahatinde çok tatsız bir olay yaşadı.

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26 yaşındaki kuvvet antrenörü ve vücut geliştirme sporcusu, Dublin sokaklarında yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından tacize uğradı.

Ancak tacizci çok yanlış kişiye denk gelmişti. Yıllardır sporla uğraşan Leanna çok güçlü bir kadındı. Uğradığı tacize kayıtsız kalamayan genç kadın, adamın suratına yumruk attı.

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Yaşadıklarını şöyle anlatıyor; "Geçtiğimiz hafta Dublin'de sokakta gezerken, bir adam popomu sıktı, kahkahalarla gülmeye başladı ve şöyle dedi; 'Sen Amerikalısın, bu senin hoşuna gitmiştir'. Yalnız seyahat etmek beni daha iyi bir insan yapmış ki, ilk tepkim yüzüne bir yumruk atmak oldu. Güpegündüz sokak ortasında böyle bir şey olunca, herkesin önünde ona bir ders vermem şart oldu."

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Leanna şöyle diyor; "Siz görmemiş olabilirsiniz, ama bu cinsel taciz olmuyor anlamına gelmez. Hangi ülkede olursanız olun. Cinsel taciz her gün tanımadığınız insanlar tarafından size yapılıyor ve çoğu kadın bu durumda ne yapacağını bilmiyor."

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Hiçbir zaman şiddet karşıtı olmadığını söyleyen Leanna, Twitter üzerinden ellerinin fotoğrafını paylaştı.

Leanna, Twitter paylaşımında daha önce kimseyi yumruklamadığını ve geçmişte olsaydı böyle bir harekette bulunamayacağını belirtti.

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Pek çok kadının tacize karşı gereken cevabı vermediğini söyleyen genç sporcunun paylaşımı Twitter'da 25 binin üzerinde beğeni aldı.

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Leanna Car taciz

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