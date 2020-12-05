Sokak satıcılarına uyuşturucu operasyonu: 27 kişi tutuklandı

İstanbul’da Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan şahıslardan 27’si tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ‘torbacı’ olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Sarıyer merkezli 7 ilçede, 1 Aralık tarihinde düzenlenen operasyonlarda 394 gr eroin, 9 gr bonzai, 1,44 gr metamfetamin, 33,35 gr esrar, 3 adet tabanca, 43 adet fişek, 3 adet hassas terazi, 1 adet şaşal düzenek ve 1 adet cam pipo ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan ve 4 Aralık tarihinde adli mercilere sevk edilen 33 şahıstan 6’sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, 27 şahıs çıkarıldıkları hakimliklerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

