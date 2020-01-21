HABER
  4. Sokak tiyatrosuyla uyuşturucunun zararına dikkat çektiler

Sokak tiyatrosuyla uyuşturucunun zararına dikkat çektiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 18:08 | Son Güncelleme

Malatya’da uyuşturucunun zararlarına dikkat çekmek için düzenlenen sokak tiyatrosu katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Malatya’da uyuşturucunun zararlarına dikkat çekmek için düzenlenen sokak tiyatrosu katılımcılardan yoğun ilgi gördü. Oyun vatandaşlar tarafından dakikalarca alkışlanırken, çok beğenildiği ifade edildi.

Malatya Soykan Meydanı’nda düzenlenen gösteriye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Tiyatro sanatçıları İbrahim Şahin Uyumaz, Rabia Korkmaz, Gözde Alıcı, Sedef Sarıgül, Rukiye Taşkın, İrem Akın, Umut Yetkin, Talha Gök ve Enes Cam, vatandaşları duygulandıran bir oyun sergilediler. Tiyatro sanatçısı İbrahim Şahin Uyumaz, uyuşturucunun zararlarını içeren sokak tiyatrosunu değerlendirirken, “Biz sokak tiyatrosu yaparken, sokakta gerçekten yaşayan insanları konu edindik. Gençlerin kötü alışkanlıklarını konu ederek, tiyatro sahneledik. İnsanlarımızın uyuşturucudan ve zararlı maddelerden uzak durması için sokakta yaşayan kardeşlerimiz gördükleri zaman yüz çevirip arkalarını dönüp gitmesinler diye böyle bir çalışma gerçekleştirdik” dedi. Uymaz, “Uyuşturucunun zararlarına dikkat çekmek için tiyatro oyunu sergiledik. Daha önce de sokakların dili yok, tiyatro oyunu gerçekleştirdik. Ekip arkadaşlarımızla beraber güzel bir oyun sergilemeye çalıştık. Sokak tiyatrosunu bir aylık çalışmalarımız sonrası sahneledik. Vatandaşlarımızın yoğun ilgisini gördük. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Biz tiyatromuzu sosyal sorumluluk projesi olarak yapıyoruz. İnsanlarımız bu konuda duyarlı olurlarsa devamını getireceğiz. Buradan Malatya İl Emniyet Müdürümüz Ercan Dağdeviren’e ve yetkililerimize sesleniyoruz. Yardımlarını ve desteklerini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Oyunculardan Talha Gök de, “Tiyatroyu çok seviyorum. Burada tiyatro oyunu sergilerken madde bağımlılarına da dikkat çektik. Buradan alkol ve sigara kullananlara sesleniyorum. Zararlı maddeleri kullanmayın demek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Tiyatro gösterisinde rol alan Emre Nogay ise “Madde bağımlılarını bire bir azaltmak için bu tiyatro oyunu düzenledik. Uyuşturucu olsun, sigara olsun zararlarını göstermek için örnek olsun diye bir tiyatro oyunu gerçekleştirdik. İbrahim hocama teşekkür ediyorum bana görev verdiği için” dedi.

Tiyatroyu izleyen ve beğendiğini ifade eden vatandaş Yeliz Pektaş da, “Uyuşturucuyla ilgili tiyatro oyundan dolayı tiyatrocu kardeşlerimizi kutluyorum. Çok güzel tiyatro oyunu sergilediler” ifadelerini kullandı. Vatandaş İrfan Yılmaz da, tiyatro oyuncuları tarafından çok güzel bir oyun sergilendiğini belirterek, “Uyuşturucu kullanan gençlerimizin düşmüş oldukları durumu bizlere gösterdiler. Bu soğukta, emeklerine sağlık teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Deprem araştırmasında ilginç sonuçlar! Her 5 kişiden 3'ü... Deprem araştırmasında ilginç sonuçlar! Her 5 kişiden 3'ü...
Anlaşmalı boşandığı eşini çocuklarının gözü önünde öldürdüAnlaşmalı boşandığı eşini çocuklarının gözü önünde öldürdü
Cezayı engellemek için koşan sürücüye otomobil çarptı; paralar yola saçıldı (2)Cezayı engellemek için koşan sürücüye otomobil çarptı; paralar yola saçıldı (2)
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yarışmacıların soyunduğu programda ilginç karar

Yarışmacıların soyunduğu programda ilginç karar

Didem Arslan Yılmaz'ı korkuttu: Sakin olun, su getireyim mi?

Didem Arslan Yılmaz'ı korkuttu: Sakin olun, su getireyim mi?

'Cinsel suçtan ceza aldım, gerçek şu ki bende cinsel organ yok'

'Cinsel suçtan ceza aldım, gerçek şu ki bende cinsel organ yok'

MİT ve özel harekat gözetiminde 1 yıl kazılmıştı! 'Gizemli ev' ilk kez görüntülendi

MİT ve özel harekat gözetiminde 1 yıl kazılmıştı! 'Gizemli ev' ilk kez görüntülendi

Ronaldo ünlü futbolcuyla dudak dudağa

Ronaldo ünlü futbolcuyla dudak dudağa

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

Yengesiyle yaşadığı yasak aşkı itiraf etti, salon buz kesti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İstanbul'da kar sürprizi! Beyaza büründü

İstanbul'da kar sürprizi! Beyaza büründü

Abdulkerim Çevik cinayetinde flaş gelişme

Abdulkerim Çevik cinayetinde flaş gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Siirt'te köy okulunda öğretmenin soba maşasıyla öğrencileri yaktığı iddiası sonrası harekete geçildi!

Skandal iddia! Soba maşasıyla öğrencilerini yakmış

Savcı, Şule Çet kararı için sunduğu istinaf dilekçesini geri çekti

Savcı, Şule Çet kararı için sunduğu istinaf dilekçesini geri çekti

İzmir’de yakalanan Yusuf Bekmezci'nin gizli görevi ortaya çıktı!

Nefes kesen operasyonla yakalanmıştı! Gizli görevi ortaya çıktı

Ailesi vahşice katledilmişti! Okuduğu mektup duruşma salonundakileri gözyaşlarına boğdu

Okuduğu mektup duruşma salonundakileri gözyaşlarına boğdu

Manisa’nın Akhisar ilçesinde otel odasına uyuşturucu operasyonu

Otel odasına baskın! Hepsi ele geçirildi

Asos Antik Kenti civarında kurulacaktı! Jeotermal enerji santrali davalık oldu

Tarihin kalbinde kurulması planlanıyordu! Davalık oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.