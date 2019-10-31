Sokakta kalan İngiliz kadına Türkiye sahip çıktı

Muğla’nın Marmaris ilçesine tatile gelen ancak parası bitince sokakta kalan 53 yaşındaki İngiliz kadına Türkiye sahip çıktı. Sharon Webster adlı kadına Marmaris esnafı sahip çıkıp karnını doyurdu. Ülkesindeki yakınları para göndermeyince evine de dönemeyen kadın, Marmaris Kaymakamlığının desteğiyle ülkesine dönebildi. Edinilen bilgiye göre; 7 ay önce tatil için Muğla’nın Marmaris ilçesine gelen 53 yaşındaki 2 çocuk 7 torun sahibi İngiliz vatandaşı Sharon Webster, Temmuz ayında parası bitince ülkesine dönemedi ve yaklaşık 2 ay boyunca Marmaris plajında yatmak zorunda kaldı. Çok zor geçen bu sürede Marmaris’te tanıştığı esnafın yardımıyla, giyim ve yemek ihtiyacını karşılayan Sharon Webster, bir yandan İngiltere’nin Newcastle kentindeki ailesinden ülkesine dönüş için para beklerken, gittikçe artan sağlık sorunları nedeniyle de hastalandı. İhtiyaçları esnaf tarafından karşılanan Webster’e, Marmaris Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy sahip çıkıtı. Konaklama sorunu çözülüp tedavi edilen İngiliz kadının İngiltere’deki ailesiyle de irtibata geçen yetkililer, Sharon Webster’e ailesi ve ülkesi sahip çıkmayınca tüm masraflarını karşılayıp ülkesine gönderdi.

Türk insanına teşekkür ederek ayrıldı

Marmarislilere ‘Kötü gün dostları’ diye seslenen ve Türklerin misafirperverliğini hiç unutmayacağını belirten Sharon Webster, ülkesine dönüş öncesi Kaymakam Aksoy’a bir teşekkür ziyaretinde bulundu. Parası bitince İngiltere’deki ailesinden yardım istediğini ancak ailesinden yardım gelmediğini belirten Webster, bu süreçte kendisine sahip çıkan herkese teşekkür etti. Sharon Webster, “Her şey bitti, ölmem gerekiyor diye düşünmeye başladığım anda Marmaris’te insanların yardımı ile karşılaştım. Çok özlediğim torunlarıma kavuşacağım için mutluyum ancak Marmaris’te gördüğüm bu iyilikleri asla unutmayacağım” dedi.

