HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sokakta yürüyen kadına sessizce yaklaştı, telefonu çaldı kaçtı! Hırsızlık anı kamerada

Sokakta yürüyen kadına sessizce yaklaştı, telefonu çaldı kaçtı! Hırsızlık anı kamerada

18.04.2022 22:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Konak ilçesinde telefonla konuştuğu sırada G.A. adlı kadının arkasından gelen Nurullah G. (20) telefonu çalarak kaçtı. Hırsızlık anı kameralara yansıdı. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı.

Sokakta yürüyen kadına sessizce yaklaştı, telefonu çaldı kaçtı! Hırsızlık anı kamerada

Olay geçen perşembe sabah saatlerinde İzmir Güney Mahallesi 1140 Sokak üzerinde meydana geldi. G.A. isimli kadın, yürüyerek telefonla konuştuğu sırada arkasından sessizce yaklaşan bir kişi, cep telefonunu alıp kaçtı.

kadininkulagindaki-telefonu-calan-kisi-tutuklandi-olay-ani-kameralara-yansidi_1754_dhaphoto1

KAMERA KAYITLARINDAN TESPİT EDİLDİ

Bunun üzerine G.A., polise giderek suç duyurusunda bulundu. Çevredeki iş yerlerinin kamera kayıtlarını inceleyen Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelinin Nurullah G. olduğunu belirledi.

kadininkulagindaki-telefonu-calan-kisi-tutuklandi-olay-ani-kameralara-yansidi_1754_dhaphoto2

TUTUKLANDI!

Ekipler olaydan kısa süre sonra şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

kadininkulagindaki-telefonu-calan-kisi-tutuklandi-olay-ani-kameralara-yansidi_1754_dhaphoto3
Polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Nurullah G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde G.A. telefonla konuştuğu sırada Nurullah G.'nin arkasından gelip telefonu çaldığı görülüyor. (DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Güncel tablo açıklandı! İşte koronada son durumGüncel tablo açıklandı! İşte koronada son durum
Görüntüler olay olmuştu! 'Asalı büyücü' hakkında flaş kararGörüntüler olay olmuştu! 'Asalı büyücü' hakkında flaş karar
Rusya paylaştı! İlk kez görüntülendilerRusya paylaştı! İlk kez görüntülendiler
Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

AK Parti MYK sonrası Çelik'ten flaş açıklamalar! 'Cumhurbaşkanımız müjdelerle duyuracak'

AK Parti MYK sonrası Çelik'ten flaş açıklamalar! 'Cumhurbaşkanımız müjdelerle duyuracak'

Çöl tozu Türkiye'ye giriş yaptı! Araçlarını gören şoke oldu

Çöl tozu Türkiye'ye giriş yaptı! Araçlarını gören şoke oldu

Altın fiyatları 5 haftanın zirvesinde!

Altın fiyatları 5 haftanın zirvesinde!

4 ayda 3'üncü zam! YHT ücretlerine yüzde 15 zam geldi

4 ayda 3'üncü zam! YHT ücretlerine yüzde 15 zam geldi

Artı TV'de skandal yayın! TSK operasyonuna 'işgal' dedi, terör örgütü PKK'nın açıklamasını paylaştı

Artı TV'de skandal yayın! TSK operasyonuna 'işgal' dedi, terör örgütü PKK'nın açıklamasını paylaştı

NASA açıkladı! Işınlandılar

NASA açıkladı! Işınlandılar

İlginizi Çekebilir

Kendi istediği gibisini bulamayınca kendi markasını kurdu!

Kendi istediği gibisini bulamayınca kendi markasını kurdu!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Eşinin takas edilmesi için yalvardı

Eşinin takas edilmesi için yalvardı

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.