Sokaktaki tankları görünce Rus vatandaş Wagner askerlerine tepki gösterdi! “Neden ortalığı karıştırıyorsunuz?”

Rusya’da hareketli dakikalar yaşanmaya devam ediyor. Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin, Rostov’u kontrol altına aldıklarını ve Moskova'ya doğru hareket edeceklerini söyledi. Rusya’da gerilim tırmanırken zırhlı araçlar sokaklara indi. Telegram’da paylaşılan bir görüntüde ismi açıklanmayan bir adamın Wagner askerlerine tepki gösterdiği anlar gündem yarattı.

BİSİKLETİNDEN İNİP YANLARINA YAKLAŞTI

Rus bir adam Rostov sokaklarında konuşlandırılan tankları gördükten sonra bisikletinden inerek Wagner askerleriyle konuştuğu anlar saniye saniye kaydedildi.

Videoda adamın Rusça "Madem vatanın savunucususunuz, neden ortalığı karıştırıyorsunuz?" dediği duyuldu. O sırada adamın etrafının birkaç asker tarafındna çevrelendiği de fark edildi.