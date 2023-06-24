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  4. Sokaktaki tankları görünce Rus vatandaş Wagner askerlerine tepki gösterdi! “Neden ortalığı karıştırıyorsunuz?”

Sokaktaki tankları görünce Rus vatandaş Wagner askerlerine tepki gösterdi! “Neden ortalığı karıştırıyorsunuz?”

24.06.2023 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyanın gözü kulağı Ukrayna Savaşı’nın sonrasında bir kez daha Rusya’ya çevrildi. Rus ordusunun Ukrayna’daki güçlerinin yaklaşık 4’te 1’ini oluşturan Wagner grubu Rus Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nı hedef alarak isyan başlattı. Rostov şehrini kontrol altına aldıklarını belirten Wagner askerleri ve Rus bir adamın arasında diyalog sosyal medyada gündem yarattı.

Rusya’da hareketli dakikalar yaşanmaya devam ediyor. Rus paralı asker grubu Wagner'in kurucusu Yevgeny Prigojin, Rostov’u kontrol altına aldıklarını ve Moskova'ya doğru hareket edeceklerini söyledi. Rusya’da gerilim tırmanırken zırhlı araçlar sokaklara indi. Telegram’da paylaşılan bir görüntüde ismi açıklanmayan bir adamın Wagner askerlerine tepki gösterdiği anlar gündem yarattı.

BİSİKLETİNDEN İNİP YANLARINA YAKLAŞTI

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Rus bir adam Rostov sokaklarında konuşlandırılan tankları gördükten sonra bisikletinden inerek Wagner askerleriyle konuştuğu anlar saniye saniye kaydedildi.

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Videoda adamın Rusça "Madem vatanın savunucususunuz, neden ortalığı karıştırıyorsunuz?" dediği duyuldu. O sırada adamın etrafının birkaç asker tarafındna çevrelendiği de fark edildi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Rusya Telegram Wagner Grubu

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