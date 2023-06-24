Kaybolan denizaltından sonra gündemdeydi! Simpsonlar yazarı Mike Reiss, “Titan kehanetine” böyle yanıt verdi

The Simpsons (Simpsonlar) dizisi 30 yılı aşkın süredir devam eden yayın hayatında bazı küresel olayları önceden tahmin etmesiyle ünlendi. Özellikle hayranlarının bölümleri büyük bir dikkatle incelemesiyle birlikte yaşanan global bir olayın üzerine sosyal medyada “Simpsonlar kehanetleri” gündemi oluşmaya başladı. Daha önceki yıllarda dizinin Korona virüs salgını, Yunanistan'ın borç temerrüdü, kripto para, Donald Trump'ın başkanlığı, ABD'deki Kongre Binası işgali gibi olayları önceden tahmin ettiği iddia edildi. Son olarak Simpsonlar’ın Atlantik Okyanusu’nda kaybolan Titan denizaltısının "katastrofik" şekilde patlaması sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiği kazayı bildiği sosyal medyada söylendi.

BÖLÜMÜN YAZARINDAN YANIT GELDİ

Sosyal medyada Titan kazasının dizinin 2006 yılında 17. sezonda yayınlanan “Homer's Paternity Coot” isimli 10. bölümdeki denizaltı sahnesiyle benzerlik gösterdiği söylendi. Sosyal medyada iddiaların gündem olmasından sonra bölümün yazaı Mike Reiss kehanet söylentilerine cevap verdi.

Bölümün yazarı Reiss, “Bu benim bölümüm. Ama ben bile unutmuşum. O bölümü yaptık çünkü Denizde İsyan (Crimson Tide) yeni çıkmıştı. Geleceği tahmin etmedik, sadece o filmden yola çıkarak yaptık ve 20 yıl sonra böyle bir şey oldu” dedi.

SIMPSONS DENİZALTI SAHNESİNİN KONUSU

Söz konusu bölümde; aile reisi Homer Simpson, biyolojik babası Mason Fairbanks olduğuna inandığı bir adam tarafından bir maceraya atılıyor. Fairbanks, Homer'ı gemisine çıkarır ve ona batık geminin kayıp zümrüt hazinesi olan "Piso Mojado" dan bahseder. Mason ve Homer sonunda hazineyi bulmak için bireysel denizaltılarla okyanusun derinliklerine gitmeye karar verdiler. Ancak ikili ayrılınca ortalık karışır. Homer bir mercanın içinde sıkışıp kalır ve damarındaki oksijen azaldıkça bilincini kaybetmeye başlar. Simpsons'ın babası sonunda üç gün sonra bir hastanede uyanır ve çetin sınavdan sağ kurtulur.