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    4. Şoke eden iddia! 'Doktorlar doğum sırasında bebeğimizin kafasını koparttı' dediler... Hastaneyi dava ettiler

    Şoke eden iddia! 'Doktorlar doğum sırasında bebeğimizin kafasını koparttı' dediler... Hastaneyi dava ettiler

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    08.02.2024 08:57 | Son Güncelleme:
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    Jessica Ross ve eşi Treveon Isaiah Taylor Sr doğum sırasında doktorun çok sert çekmesi sonucunda bebeklerinin başının koptuğunu iddia ederek hastane ve doktora dava açtı. Bebeğin ölümü yapılan otopsinin raporuna göre cinayet olarak değerlendirildi.

    MYNET-DIŞ HABERLER Jessica Ross, 9 Temmuz'da Amerike Birleşik Devletleri'nin Georgia bölgesindeki bir hastanede doğuma başladı. Bebek doğum sırasında hayatını kaybetti ve ailesine durum ölümünden dört gün sonra söylendi. Aile bebeğin ölümünden doğumu gerçekleştiren doktor ve ekibini suçlarken olaya ilişkin dava açtı. Davada doktorların bebeğin başını ve boynunu sert çekmesi sonucunda bebeğin kafatası, baş ve boyundaki kemiklerin kırıldığını ve bebeğin başının koptuğunu iddia etti.

    AİLEYİ KANDIRMAYA ÇALIŞTIKLARI İDDİA EDİLDİ

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    Her ikisi de 21 yaşında olan Jessica Ross ve Treveon Isaiah Taylor Sr'ın avukatı, personelin bebeğin vücudunu bir battaniyeye sarmak ve başını sanki hâlâ bağlıymış gibi göstermek için yukarı kaldırmak da dahil olmak üzere korkunç olayı sakladıklarını iddia etti. Yakın zamanda yapılan bir otopsi, vakanın cinayet olarak değerlendirileceğini doğruladı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Doktor Amerika bebek doğum
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