Şoke eden iddia! 'Doktorlar doğum sırasında bebeğimizin kafasını koparttı' dediler... Hastaneyi dava ettiler

MYNET-DIŞ HABERLER Jessica Ross, 9 Temmuz'da Amerike Birleşik Devletleri'nin Georgia bölgesindeki bir hastanede doğuma başladı. Bebek doğum sırasında hayatını kaybetti ve ailesine durum ölümünden dört gün sonra söylendi. Aile bebeğin ölümünden doğumu gerçekleştiren doktor ve ekibini suçlarken olaya ilişkin dava açtı. Davada doktorların bebeğin başını ve boynunu sert çekmesi sonucunda bebeğin kafatası, baş ve boyundaki kemiklerin kırıldığını ve bebeğin başının koptuğunu iddia etti.

AİLEYİ KANDIRMAYA ÇALIŞTIKLARI İDDİA EDİLDİ

Her ikisi de 21 yaşında olan Jessica Ross ve Treveon Isaiah Taylor Sr'ın avukatı, personelin bebeğin vücudunu bir battaniyeye sarmak ve başını sanki hâlâ bağlıymış gibi göstermek için yukarı kaldırmak da dahil olmak üzere korkunç olayı sakladıklarını iddia etti. Yakın zamanda yapılan bir otopsi, vakanın cinayet olarak değerlendirileceğini doğruladı.