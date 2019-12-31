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  4. Somali'deki bombalı saldırıyı terör örgütü El Şebab üstlendi! Hedefte Türk mühendisler vardı!

Somali'deki bombalı saldırıyı terör örgütü El Şebab üstlendi! Hedefte Türk mühendisler vardı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 00:20 | Son Güncelleme

Somali'de 2'si Türk 81 kişinin öldüğü kanlı saldırıyı terör örgütü El Şebab üstlendi. Hain saldırıyla ilgili açıklama yapan terör örgütü asıl hedefinin Türk mühendisler olduğunu söyledi.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da geçen cumartesi günü düzenlenen saldırıyı terör örgütü El Şebab örgütü üstlendi. Bomba yüklü araçla, bir gözlem noktasına düzenlenen saldırıda en az 81 kişi ölmüştü. Olay yerinde hayatını kaybedenler arasında iki de Türk vatandaşı bulunuyordu.

"HEDEF TÜRK MÜHENDİSLERDİ"

Terör örgütünden yapılan açıklamada, saldırının hedefinin hayatını kaybeden iki Türk mühendis ve onların korumaları olduğunu belirtildi.

SOMALİ SALDIRININ DIŞARIDAN PLANLANDIĞINI AÇIKLAMIŞTI

Somali Ulusal İstihbarat ve Güvenlik Ajansı'ndan (NISA) pazartesi günü yapılan açıklamada Somalili yetkililerin saldırının ülke dışından planlandığına inandıklarını açıklamıştı. Ancak herhangi bir ülke adı verilmemişti.

81 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Resmi rakamlara göre saldırıda en az 81 kişi yaşamını yitirdi, 20 kişi ise halen kayıp olarak geçiyor. Olayla ilgilenen tıbbi ekip, tedavi için Türkiye'ye giden yaralılardan birinin de hayatını kaybettiğini duyurdu. Emniyet yetkilileri hafta sonunda ölü sayısının 100'e yaklaştığını söylemişti.

TÜRKİYE SALDIRI SONRASI DESTEK VERMEK SAĞLIK EKİBİ GÖNDERMİŞTİ

Türkiye Sağlık Bakanlığı da saldırının ardından yaralıların tedavisine destek vermek amacıyla harekete geçmiş, bu kapsamda Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve cerrahi personelden oluşan 20 kişilik ekibi Somali'ye göndermişti.

Patlamada hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşı ile yaralanan 16 Somalili Türkiye'ye getirilmişti.

CENAZELER BUGÜN DEFNEDİLECEK

terör saldırısında hayatını kaybedenlerden Mehmet Kaplan'ın cenazesi, Aden Adde Uluslararası Havalimanı'ndan Türk Hava Kuvvetlerine ait A400M tipi askeri uçakla Etimesgut Askeri Havalimanı'na dün akşam getirildikten otopsi yapılmak üzere hastaneye götürüldü.

Otopsi işlemeleri tamamlanan Kaplan'ın bugün planlanan cenaze töreni yarına alındı.

Turan Sevi'nin cenazesi de ailesi tarafından alınarak Aydın'ın Efeler ilçesine getiriliyor. Cenazenin yarın öğle vakti Umurlu Mahallesi'ndeki Uluyol Camisi'nden son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.

Somali'nin başkenti Mogadişu'da gümrük merkezi yakınlarında bomba yüklü araç, üniversite öğrencilerini taşıyan otobüsün geçişi sırasında infilak ettirilmiş, 2'si Türk vatandaşı 76 kişi hayatını kaybetmişti.

Ölen Türk vatandaşlarının Denizli'nin Sarayköy ilçesinden 2 ay önce bu ülkeye çalışmaya giden Mehmet Kaplan (47) ile Aydın'ın Efeler ilçesinden Turan Sevi (67) olduğu belirtilmiş, cenazeler dün gece Türkiye'ye getirilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
bombalı saldırı Somali Mogadişu

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