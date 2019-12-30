'81 can alan saldırı yabancı bir ülke tarafından planlandı!'

Kanl\u0131 sald\u0131r\u0131da hayat\u0131n\u0131 kaybedenlerin aras\u0131nda 2 T\u00fcrk vatanda\u015f\u0131 da vard\u0131. Bu vatanda\u015flar\u0131n \u00fclkede faaliyet g\u00f6steren bir T\u00fcrk \u015firketinde \u00e7al\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 bildirildi.\nAYRINTILAR GEL\u0130YOR...PARTNERMilyonlarca ki\u015fiyi kaps\u0131yor! Emekli olmayana da maa\u015f...\u00dcnl\u00fc Estetik ve Plastik Cerrah \u00d6zkan\u2019a e\u015finden duyguland\u0131ran do\u011fum g\u00fcn\u00fcDemirci\u2019de f\u0131rt\u0131na ve tipi etkili oluyor
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