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  4. '81 can alan saldırı yabancı bir ülke tarafından planlandı!'

'81 can alan saldırı yabancı bir ülke tarafından planlandı!'

DÜNYA HABERLERİ  | 30.12.2019 14:50 | Son Güncelleme

Somali İstihbarat Ajansı'nın aktardığına göre Mogadişu'da 81 kişinin öldüğü bombalı saldırı yabancı bir ülke tarafından planlandı.

'81 can alan saldırı yabancı bir ülke tarafından planlandı!'

Kanlı saldırıda hayatını kaybedenlerin arasında 2 Türk vatandaşı da vardı. Bu vatandaşların ülkede faaliyet gösteren bir Türk şirketinde çalıştığı bildirildi.

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Somali saldırı

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