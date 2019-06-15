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Somali'de çifte bombalı saldırı: 8 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 19:42 | Son Güncelleme

Somali'de çifte bombalı saldırı: 8 ölü

MOGADİŞU (AA) - Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü iki aracın patlaması sonucu 8 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Amin Ambulans Servisi Direktörü Dr. Abdikadir Aden, AP'ye yaptığı açıklamada, Mogadişu'da meydana gelen çifte bombalı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin yaralandığını söyledi.

Yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğunu belirten Aden, bomba yüklü araçlardan birinin parlamento yakınlarında infilak ettiğini bildirdi.

Diğer patlamanın nerede olduğuna ilişkin açıklama yapılmadı.

Saldırıyı terör örgütü Eş-Şebab üstlendi.

Ülkenin güneyindeki çok sayıda köy ve kasabayı işgali altında bulunduran Eş-Şebab, sık sık güvenlik görevlilerini ve sivilleri hedef alan saldırılar düzenliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Mogadişu saldırı Somali

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