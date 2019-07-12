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Somali'de otele bombalı ve silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2019 20:27 | Son Güncelleme

Saldırıda en az 5 kişi öldü - Oteldekiler kurtarılmaya çalışılıyor

MOGADİŞU (AA) - Somali’nin güneyindeki Kismayu şehrinde bir otele düzenlenen bombalı ve silahlı saldırıda en az 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA muhabirine açıklamada bulunan bölgedeki güvenlik kaynakları, bombalı saldırının ardından otele giren silahlı kişilerin güvenlik güçleriyle çatışmayı sürdürdüğünü ve otelde rehin tutulan kişileri kurtarma çabalarının devam ettiğini belirtti.

İlk bilgilere göre saldırıda en az 5 kişi yaşamını yitirdi.

Saldırı sırasında bölgenin önde gelen isimlerinin ve bazı milletvekillerinin yerel seçimlere ilişkin otelde istişare toplantısında olduğu öğrenildi.

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