HABER
  4. Somali’de Türkleri koruyan güvenlik güçlerine bombalı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı

Somali’de Türkleri koruyan güvenlik güçlerine bombalı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 15:23 | Son Güncelleme

Somali’de Türkleri koruyan güvenlik güçlerine bombalı saldırı: 3 ölü, 2 yaralı

MOGADİŞU (AA) - Somali’de yol kenarına yerleştirilen bir bombanın infilak ettirilmesi sonucu, Türk vatandaşlarını koruyan 3 Somalili askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Polis yetkilisi Abdi Mohamud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aşağı Şabel bölgesinin Elasha Biyaha mıntıkasında yol çalışmaları yapan bir şirkette çalışan Türkleri koruyan güvenlik görevlilerine bombalı saldırı yapıldığını belirtti.

Mohamud, bombanın güvenlik konvoyunun geçişi sırasında patlaması sonucu 3 askerin hayatını kaybettiğini, 2 askerin yaralandığını kaydetti.

Çalışanların, başkent Mogadişu'yu Afgoye kentine bağlayan yol projesinde görev aldığı öğrenildi.

Türkiye’nin Mogadişu Büyükelçiliği saldırıyı doğrularken hiçbir Türk vatandaşının zarar görmediğini açıkladı.

Mogadişu'da 28 Aralık'ta yapılan bombalı saldırıda 2'si Türk 85 kişi hayatını kaybetmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERMilyonlar bekliyordu! Hesaba yatıyor, kim kaç lira alacak?Milyonlar bekliyordu! Hesaba yatıyor, kim kaç lira alacak?
İzmir'den 'mülteci ölümlerini durdurun' çağrısıİzmir'den 'mülteci ölümlerini durdurun' çağrısı
Rusya 25 bin askeriyle tatbikata başladıRusya 25 bin askeriyle tatbikata başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mogadişu Somali

En Çok Okunan Haberler

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

‘Çine canavarı’ öldü! Dedikodu üzerine eşi ve ailesine kurşun yağdırmıştı

‘Çine canavarı’ öldü! Dedikodu üzerine eşi ve ailesine kurşun yağdırmıştı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Giderek artıyor

Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Giderek artıyor

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Gaziosmanpaşa'da kadını sopayla döven kişi tutuklandı

Büyük tepki çekmişti! Tutuklandı

Aksaray’da sahte içki operasyonu!

Aksaray’da sahte içki operasyonu!

İş adamının cesedi ormanda gömülü olarak bulunmuştu! '15 milyon dolar' detayı

İş adamının cesedi ormanda gömülü olarak bulunmuştu! '15 milyon dolar' detayı

Bağcılar'da çocuk gebelikleri bildirmeyen 18 hekim beraat etti

Hamile çocukları bildirmeyen doktorlar hakkında karar

Elektrik kesintisini araştırılırken, yer altında çekilen kaçak hat buldular

Elektrik kesintisini araştırılırken, yer altında çekilen kaçak hat buldular

Cezaevindeki oğlu yanarak ölmüştü! Yetkililere seslendi

Cezaevindeki oğlu yanarak ölmüştü! Yetkililere seslendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.