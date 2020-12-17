Son 2 hayvan dünyanın en kötü hayvanat bahçesinden kurtarıldı!

Bubloo ve Suzie isimli iki kahverengi Himalaya ayısı, yaşadıkları Marghazar Hayvanat Bahçesi’nde dans etmeye zorlandıkları bir yaşam sürüyordu. Bu hayvanat bahçesi, dünyanın en yalnız fili olarak bilinen Kaavan’a da ev sahipliği yaptı.

Yaklaşık 17 yaşında olan iki ayı, Ürdün’de bir hayvan barınağına götürülüyor. Ayılar, Prenses Alia Vaktı tarafından hayatlarının geri kalanında bu barınakta bakılacak.

Bubloo ve Suzie götürüldükleri hayvanat bahçesinde 2007’den beri gösteri yapmaya zorlanarak istismar edildiler. Hatta kendilerini eğiten sözde eğitmenlere saldırmamaları için ayıların ön dişleri çekildi.

Vücudundaki tümörün alınması için ameliyat olması gerektiğine karar verildiğinde Suzie ile ilgili endişeler arttı. Cerrahlar Suzie’nin göğsündeki yarayı kapatamayınca enfeksiyon kaptı. Sonunda aylarca acı çeken Suzie’nin tedavisi için denizaşırı mesafeden sağlık görevlileri geldi.

Hayvanat bahçesinin kapatılması için mücadele eden Four Paws’tan Dr. Amir Khalil’in verdiği bilgiye göre Suize sağlık sorunlarıyla uğraşırken Bubloo’da da diş apsesi meydana geldi ve normalde Himalaya ayılarında görülmeyen agresif davranışlara yol açtı.