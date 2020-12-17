HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Son 2 hayvan dünyanın en kötü hayvanat bahçesinden kurtarıldı!

Son 2 hayvan dünyanın en kötü hayvanat bahçesinden kurtarıldı!

17.12.2020 12:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Son 2 hayvan dünyanın en kötü hayvanat bahçesinden kurtarıldı!

Pakistan’da, ‘dünyanın en kötü hayvanat bahçesinde’ yaşayan iki ayı yeni bir hayata başlamak için Ürdün’e gidiyor.

Bubloo ve Suzie isimli iki kahverengi Himalaya ayısı, yaşadıkları Marghazar Hayvanat Bahçesi’nde dans etmeye zorlandıkları bir yaşam sürüyordu. Bu hayvanat bahçesi, dünyanın en yalnız fili olarak bilinen Kaavan’a da ev sahipliği yaptı.

Yaklaşık 17 yaşında olan iki ayı, Ürdün’de bir hayvan barınağına götürülüyor. Ayılar, Prenses Alia Vaktı tarafından hayatlarının geri kalanında bu barınakta bakılacak.

1

Bubloo ve Suzie götürüldükleri hayvanat bahçesinde 2007’den beri gösteri yapmaya zorlanarak istismar edildiler. Hatta kendilerini eğiten sözde eğitmenlere saldırmamaları için ayıların ön dişleri çekildi.

Vücudundaki tümörün alınması için ameliyat olması gerektiğine karar verildiğinde Suzie ile ilgili endişeler arttı. Cerrahlar Suzie’nin göğsündeki yarayı kapatamayınca enfeksiyon kaptı. Sonunda aylarca acı çeken Suzie’nin tedavisi için denizaşırı mesafeden sağlık görevlileri geldi.

Hayvanat bahçesinin kapatılması için mücadele eden Four Paws’tan Dr. Amir Khalil’in verdiği bilgiye göre Suize sağlık sorunlarıyla uğraşırken Bubloo’da da diş apsesi meydana geldi ve normalde Himalaya ayılarında görülmeyen agresif davranışlara yol açtı.

Suzie ve Bubloo yıllar boyunca uğradıkları istismarın izlerini ileri geri sallanma gibi bedensel hareketleriyle sergiliyor.

2

Suize ve Bubloo, hayvan hakları aktivistleri tarafından yıllardır süren kampanyalar sonucunda kapatılan hayvanat bahçesinden kurtarılan son hayvanlar oldu.

MailOnline’ın haberine göre Pakistan’ın iklim değişikliği bakanlığı sözcüsü AFP’ye verdiği demeçte “Her iki ayı da Ürdün’de bir hayvan barınağına götürülecek” dedi.

3

Suzie ve Bubloo’nun hayvanat bahçesinden götürüleceği haberi, 35 yaşındaki fil Kaavan’ın Kamboçya’da bir barınaya götürülmesinden iki hafta sonra duyuruldu.

Kaavan, hayvanat bahçesinin kapatılması çağrısında bulunan Four Paws’ın öncülüğünde yürütülen kampanyanın merkezindeydi. 35 yaşındaki fil, arkadaşı öldüğünden beri sekiz yıldır başka bir fille temas etmeden tamamen yalnız yaşıyordu.

Siem Reap’taki Kamboçya Vahşi Yaşam Barınağı’na götürülen Kaavan, neredeyse 10 yıl sonra bir arkadaş edindi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER En ünlü eşofman kimde? En ünlü eşofman kimde?
Dehşete düşüren olay! Alacak-verecek kavgası kanlı bittiDehşete düşüren olay! Alacak-verecek kavgası kanlı bitti
AUZEF final sınavları ne zaman?AUZEF final sınavları ne zaman?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Üstsüz pozuyla olay oldu! 'Edep ya hu'

Üstsüz pozuyla olay oldu! 'Edep ya hu'

Kritik toplantı sonrası flaş açıklama! Müjdeli haberi verdi

Kritik toplantı sonrası flaş açıklama! Müjdeli haberi verdi

Koronavirüs meslek hastalığı oluyor iddiası!

Koronavirüs meslek hastalığı oluyor iddiası!

Bomba ilişki itirafı! 'Murat Boz'la olan...'

Bomba ilişki itirafı! 'Murat Boz'la olan...'

Pfizer’ın Covid-19 aşısını olan sağlık çalışanı 10 dakikada fenalaştı

Pfizer’ın Covid-19 aşısını olan sağlık çalışanı 10 dakikada fenalaştı

Aşı ne zaman uygulanacak? Bakan Koca tarih verdi

Aşı ne zaman uygulanacak? Bakan Koca tarih verdi

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan 'yılbaşı' genelgesi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Moderna'nın aşısından da iyi haber geldi!

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Dikkat çeken sözler: Kadir Şeker'den 20 kat daha masum

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Havalar ne zaman soğuyacak? Meteoroloji tarih verdi

Diğer Haberler

Balıkesir'de doğal gaz patlaması

Korkutan doğal gaz patlaması

MPİ yılbaşı bilet fiyatları 2021... 2020 Tam, yarım, çeyrek bilet ne kadar? İnternetten yılbaşı bileti alma! 2021 büyük ikramiye ne kadar?

Yılbaşı bilet fiyatları belli oldu!

Diyanet'ten Milli Piyango fetvası... Milli Piyango bileti helal mi haram mı?

Milli Piyango bileti almak haram mıdır?

Önce büfe sahibini soydu, sonra dikkat dağıtmak için soyundu

Önce büfe sahibini soydu, sonra dikkat dağıtmak için soyundu

Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili bağ evinde keşif yapılacak

Pınar Gültekin cinayetiyle ilgili davada yeni gelişme

Kayınvalidesini 'virüs bulaştırmasın' diye öldürmeye çalışmakla suçlanan damada tahliye

'Virüs bulaştırmasın' diye öldürmeye çalışmıştı! Flaş karar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.