Son 4 gün! Kaçıran 2 sene bekleyecek: Nadir görülen olay!

Gökyüzü meraklılarının heyecanla beklediği Mavi Ay için geri sayım başladı. 2026 yılında gerçekleşecek doğa olayı sırasında Ay’ın her zamankinden daha parlak ve dikkat çekici görünmesi bekleniyor. Türkiye’den de çıplak gözle izlenebilecek olan Mavi Ay şimdiden büyük merak uyandırdı.

Çiğdem Berfin Sevinç

Gökbilimcilerin hesaplamalarına göre bir sonraki Mavi Ay, 31 Mayıs 2026 Pazar gecesi gerçekleşecek. Mayıs ayı içinde ikinci kez dolunay yaşanacağı için bu özel gökyüzü olayı “Mavi Ay” olarak adlandırılıyor.

TÜRKİYE’DEN İZLENEBİLECEK

31 Mayıs gecesi oluşacak Mavi Ay’ın, hava şartlarının uygun olması halinde Türkiye’nin 81 ilinden rahatlıkla görülebileceği belirtildi. Gökyüzünde daha parlak ve etkileyici bir görüntü oluşturması beklenen doğa olayı, gökyüzü tutkunlarına görsel şölen sunacak.

BİR SONRAKİ MAVİ AY İÇİN UZUN BEKLEYİŞ

2026’daki Mavi Ay’ın ardından bir sonraki doğa olayı için uzun süre beklemek gerekecek. Gökbilimcilere göre bir sonraki Mavi Ay, 31 Aralık 2028 gecesi yani yılbaşı gecesinde gerçekleşecek.

