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Son 5 yılın en iyi oyunu mu geliyor?

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 08.05.2020 11:56 | Son Güncelleme

Naughty Dog‘un geliştirdiği The Last of Us Part II için artık geri sayım başladı destek yanlış olmaz. 19 Haziran 2020 tarihinde çıkışını sadece PlayStation 4 sahipleri için gerçekleştirecek olan oyun PlayStation Store üzerinde 429 TL ile ön siparişe sunuldu.

Son 5 yılın en iyi oyunu mu geliyor?

Oyunu ön sipariş ile satın alanlar; PlayStation 4 için Ellie’nin dövmesi PSN avatarı, Ellie’nin tabancası için cephane kapasitesi geliştirmesi. ve tarif ve geliştirmeler içeren üretim rehberine sahip olacak.

FRAGMANI YAYINLANDI

Türkçe altyazı ve Türkçe dublaj seçeneği ile gelecek olan TLoU Part II için bugün merakla beklenen hikaye fragmanı yayınlandı.

Bu zamana kadar yayınlanan fragmanlarda Joel’in öldüğünü ve Ellie’nin bir hayal gördüğüne yönelik bir çok teori üretilmişti. Bugün yayınlanan hikaye fragmanı ile sır perdesi de kalkmış oldu. Bu sefer Ellie’yi yöneteceğimiz oyunda crafting sistemi de yer alacak. Bu sayede silahlarımızı topladığımız ekipmanlar ile geliştirebileceğiz.

Grafikleri ile hiç PlayStation 4 nesline aitmiş gibi görünmeyen TLoU Part II muhtemelen son 5 yılın en iyi oyunu olacak.

TLoU Part II’nin bu nesilin en iyi oyunu olacağından şüphe yok. Ancak Sony’nin açıklamalarına bakarsak bu oyunun PlayStation 5’te de oynanabileceğini söyleyebiliriz. Ancak şimdilik PS5 için ek bir grafik iyileştirme yamasının sunulup sunulmayacağı bilinmiyor.

TLoU Part II’nin Türkçe dublajlı hikaye fragmanını buradan izleyebilirsiniz

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