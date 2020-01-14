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  4. Son akıma o da uydu! İşte Instagram'ın yeni yıldızı: Vienna

Son akıma o da uydu! İşte Instagram'ın yeni yıldızı: Vienna

YAŞAM HABERLERİ  | 14.01.2020 12:07 | Son Güncelleme

Kusursuz fotoğraf paylaşımları ve eşsiz seyahat sayfalarıyla dolan Instagram'ın öne çıkan isimleri arasına bir kişi daha katıldı. Ancak bu kez kullanıcılara sunulan kusursuzluk değil, gerçek hayat ve Instagram arasındaki fark oldu.

'Instagram-gerçek hayat'paylaşımlarıyla dikkat çeken fenomen bu kez Taylandlı Vienna oldu. İşte genç fenomenin ilgi çeken paylaşımlarından bazıları...

Instagram'daki hayatlar kıskandırıyor ama...

Instagram çoğunlukla herkesin en iyi, en mutlu, en güzel anlarını paylaştığı fotoğraflarla dolu...
Bol bol seyahatler, kusursuz anlar, mükemmel pozlar, vücudun en iyi durduğu açı Instagram'ın olmazsa olmazları elbette.
Tabii insanların hayatlarının ufak kesitlerini paylaştığı Instagram'daki hayatlar kıskandırsa da gerçek öyle değil.
Bu durumun farkında olan pek çok kullanıcı Instagram karelerinin iç yüzünü gösteren paylaşımlar yapmaya başladı.
'Instagram-gerçek hayat' paylaşımlarına Taylandlı kadın 'Vienna' da katıldı.
Tayland'da kendini Vienna olarak tanıtan sosyal medya kullanıcısı Instagram'ın gerçek hayatı yansıtmadığını düşünüyor.
Bu nedenle Instagram'da çekilen fotoğrafları hayatın gerçekleriyle karşılaştırıyor.
Genç kadının esprili karşılaştırmaları sosyal medyada büyük övgü alıyor!
İşte Vienna'nın Instagram ve gerçek hayat fotoğrafları...
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