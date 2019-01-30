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Son anda çıkardı! Korkunç anlar kamerada

DÜNYA HABERLERİ  | 30.01.2019 08:43 | Son Güncelleme

ABD'nin California eyaletindeki Oakland'da bulunan evcil hayvan dükkanında sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. İtfaiye görevlileri içeride bulunan 3 yavru köpeği kurtarmayı başardı. İtfaiyecilerin üzerinde bulunan kameralarla kayda alınan görüntülerde ekiplerin iş yerindeki yangına müdahale ettiği görülüyor.

Son anda çıkardı! Korkunç anlar kamerada

İş yerinde mahsur kalan 3 köpeği son anda fark eden ekipler, yavruları dumanların içinden dışarı çıkararak haytlarını kurtarıyor. Görevlilerin zamanında müdahalesi sonucu hayata döndürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
ABD California yangın itfaiye

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