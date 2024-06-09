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Son anda moderatör olan Ahmet Selim Kul'un sözleri gündem oldu: "Sadece 2 gün sonra"

09.06.2024 16:03
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Dün akşamki tarihi Ali Koç-Aziz Yıldırım canlı yayınında iki Fenerbahçe başkan adayı kadar konuşulan bir isim daha var ki o da programın moderatörü Ahmet Selim Kul. Aziz Yıldırım'ın terslediği, Ali Koç'un "Sen burada mıydın" dediği, kapanış konuşmasını dahi bitiremeyen Kul'dan ses getirecek bir açıklama geldi. Kul'un iki gün önce söylediği o sözler gündem oldu.

Son anda moderatör olan Ahmet Selim Kul'un sözleri gündem oldu: "Sadece 2 gün sonra"

Fenerbahçe'de kıran kırana geçen başkanlık yarışı dün akşam itibarıyla televizyon ekranlarına taşındı. Programın moderatörü Ahmet Selim Kul canlı yayında yaşananlarla sosyal medyanın diline düştü.

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SON ANDA KANAL DEĞİŞTİ

Yayının önce Now TV'de yapılması kararlaştırılmıştı. Ancak Now TV'den yapılan açıklamaya göre moderatör konusunda anlaşmazlık yaşandı. Açıklamada "Taraflar moderatör istemedi. Ardından 'Moderatör olsun ama soru sormasın' denildi. NOW TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk teklifi kabul etmedi ve yayın iptal oldu" dendi.

AZİZ YILDIRIM TERSLEDİ

Ahmet Selim Kul bir ara müdahale etmek isterken Aziz Yıldırım “Sen sus, araya girme” dedi.

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ALİ KOÇ: SEN BURADA MIYDIN

Öte yandan "Sayın başkanlar ufak bi ara verelim" diyen Kul'a Ali Koç'un "Sen burada mıydın?" karşılığı verdi.

PROGRAMI KAPATAMADI

Program biterken ise kapanış konuşmasına başlayan Kul, sözlerini bitiremeden yayın kesildi.

Aziz Yıldırım-Ali Koç yayınında moderatör dile düştü! "Sen sus..." Aziz Yıldırım-Ali Koç yayınında moderatör dile düştü! "Sen sus..."

HERKES ONU KONUŞTU! "HAYAL ETMEDEN BAŞARAMAZSIN"

Tüm bu yaşananlar sosyal medyanın diline düşerken Ahmet Selim Kul'dan çarpıcı bir çıkış geldi. Kul, iki günce Ali Koç'u konuk ettiği canlı yayındaki sözlerinin bir kesitine yer verdiği paylaşımına "Dile getirdikten sadece 2 gün sonra mesleki en büyük hedefimi gerçekleştirdim. Hayal etmeden başaramazsın" notunu düştü.

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Kul'un paylaştığı videoda ayrıca Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın dün akşam stüdyoda tokalaştığı anlar da yer aldı.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Aziz Yıldırım Ali Koç
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