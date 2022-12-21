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Son ankette dikkat çeken sonuçlar! İmamoğlu o ismi geride bıraktı

21.12.2022 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziran ayında yapılacak seçimlere adım adım yaklaşılıyor. Seçimlerle ilgili yapılan anketler de yakından takip ediliyor. Partilerin oy oranlarının yanı sıra liderlerin de anketlerde ne kadar oy aldığı merak ediliyor. Yapılan son ankette dikkat çeken sonuçlar yer aldı. Asal Araştırma'nın anketine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 39'la ilk sırada yer aldı. Ankette yüzde 9,2'lik oy alan İmamoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i arkasında bıraktı.

Son ankette dikkat çeken sonuçlar! İmamoğlu o ismi geride bıraktı

Haziran 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri gündemin ilk sırasında yer alıyor. Partilerin ve ittifakların çıkaracağı aday merak edilirken yapılan anketler de kamuoyunda geniş yer buluyor. Son yapılan ankette dikkat çeken sonuçlar yer aldı.

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ANKETTE ERDOĞAN İLK SIRADA

Asal Araştırma tarafından yapılan "Bu Pazar Cumhurbaşkanlığı Seçimi Yapılsa Kimi Cumhurbaşkanı Olarak Görmek İstersiniz?" anketine göre Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerden AK Parti'nin Genel Başkanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 39,3 ile ilk sırada yer aldı. İttifak'ın diğer bir üyesi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise yüzde 3'lük oyla yedinci sırada yer aldı.

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İMAMOĞLU AKŞENER'İ GERİDE BIRAKTI

Millet İttifakı üyesi CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 15,7 ile ikinci , İYİ Parti Genel Meral Akşener ise yüzde 7,4 ile beşinci sırada yer aldı.

Seçimler için isimleri anketlerde geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş yüzde 12,2 ile üçüncü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise yüzde 9.2 ile dördüncü sırada yer aldı.

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Son ankette dikkat çeken sonuçlar!Son ankette dikkat çeken sonuçlar!
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