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  4. SON DAKİKA | 1 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildi! 46 ilde 'Çengel-3' operasyonu

SON DAKİKA | 1 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildi! 46 ilde 'Çengel-3' operasyonu

30.11.2023 08:31 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberine göre 46 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Çengel-3' operasyonlarda 1 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

SON DAKİKA | 1 milyon litre kaçak akaryakıt ele geçirildi! 46 ilde 'Çengel-3' operasyonu

Son dakika: İçişleri Bakanı Yerlikaya, yapıtğı açıklamada "Akaryakıt kaçakçılığına yönelik 46 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Çengel-3' operasyonlarında 1 milyon litre ve piyasa değeri yaklaşık 38 milyon TL olan kaçak akaryakıt ele geçirildi." ifadelerine yer verdi.

Bakan Yerlikaya'nın yaptığı açıklama şöyle;

"Akaryakıt Kaçakçılığına yönelik 46 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen "ÇENGEL-3" Operasyonlarında 91 şahsa adli işlem, 43 şahsa idari işlem yapıldı.
1 Milyon Litre Kaçak Akaryakıta El Kondu.
13 Milyon TL’lik Vergi Kaybı Engellendi

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Sizlerin emeklerine,
Helal rızkına, bereketli kazancına
Göz diken her kim varsa karşılarında biz varız.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığımız Koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlükleri ve Gelir İdaresi Başkanlığının katılımıyla; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Manisa, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Şanlıurfa , Van, Kırıkkale, Batman, Şırnak, Iğdır, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce olmak üzere toplam 46ilde vergi kaybının önlenmesi, standart dışı akaryakıtın neden olduğu çevre kirliliğinin önüne geçilmesi ve suç gruplarının yasadışı faaliyetlerinin sona erdirilmesi amacıyla "Çengel-3 Operasyonları" düzenlendi.

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Operasyonlarda:

  • 278 adrese arama yapıldı
  • 1 milyon litre ve piyasa değeri yaklaşık 38 milyon TL olan kaçak akaryakıt ele geçirildi.
  • 91 şahsa adli işlem, 43 şahsa idari işlem yapıldı.

  • Toplamda 20.825.351 TL idari para cezası uygulandı.

    Operasyona Gelir İdaresi Başkanlığı taşra birimleri de katıldı. Gelir İdaresi Başkanlığı ile yapılan ortak değerlendirmede piyasa değeri yaklaşık 13 Milyon TL’lik vergi kaybının önüne geçildi.

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Operasyonu gerçekleştiren Polislerimizi ve Gelir İdaresi Başkanlığımız çalışanlarını tebrik ediyorum.

ÜLKEMİZİN DÖRT BİR YANINDA KAÇAKÇILARA VE SAHTECİLİĞE KARŞI OPERASYONLARIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEK!"


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Ali Yerlikaya Akaryakıt son dakika
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