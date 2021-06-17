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  4. Son Dakika! '10 bin dolar alan siyasetçi' iddiasında yeni gelişme! Bakan Soylu ismi savcılığa bildirdi

Son Dakika! '10 bin dolar alan siyasetçi' iddiasında yeni gelişme! Bakan Soylu ismi savcılığa bildirdi

17.06.2021 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, '10 bin dolar alan siyasetçi'nin ismini savcılığa bildirdi. Öte yandan Adalet Bakanı Gül de konuyla ilişkin açıklama yaptı.

Son Dakika! '10 bin dolar alan siyasetçi' iddiasında yeni gelişme! Bakan Soylu ismi savcılığa bildirdi

'Mafyadan para alan siyasetçi' iddialarıyla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Habertürk TV'de yer alan habere göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bahsi geçen ismi savcılığa bildirdi.

Öte yandan adı geçen siyasetçinin mevcut vekillerden olmadığı belirtildi.

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BAKAN GÜL'DEN AÇIKLAMA

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de konuyla ilişkin yaptığı açıklamada, "Yargının görevi iddiaların üzerine gitmektir" dedi.

Dün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a yaptığı ziyarette bu konunun gündeme geldiği belirtildi.

ŞENTOP'UN SOYLU'YA MEKTUP

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, 27 Mayıs tarihinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya mektup göndermişti.

Şentop söz konusu mektupta Soylu'ya 10 bin dolar alan siyasetçinin adını sormuştu.

Soylu mektubu aldıktan üç hafta sonra dün (16 Haziran 2021) TBMM Başkanı Şentop'u makamında ziyaret etti.

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Süleyman Soylu

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