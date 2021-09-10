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Son Dakika: 10 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

10.09.2021 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

10 Eylül Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 214 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 23 bin 562 oldu. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Vaka sayımız 23.562. Dün 257 olan can kaybımız bugün 214. Vakaların seyrinde bariz düşüş yok. Can kaybı sayısındaki azalma şu an için umut verici. Ama bu, yarın tersi de muhtemel bir durum. Salgın ortamında, aşıyla geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız. Tedbirler yol arkadaşımız." dedi.

Son Dakika: 10 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

10 Eylül 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 835 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 562 kişinin testi pozitif çıktı, 214 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 35 bin 83 oldu.

"BARİZ DÜŞÜŞ YOK"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayımız 23.562. Dün 257 olan can kaybımız bugün 214. Vakaların seyrinde bariz düşüş yok. Can kaybı sayısındaki azalma şu an için umut verici. Ama bu, yarın tersi de muhtemel bir durum. Salgın ortamında, aşıyla geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız. Tedbirler yol arkadaşımız." ifadelerini kullandı.

10 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

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9 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (9 Eylül) koronavirüs nedeniyle 257 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 23 bin 846 olarak açıklanmıştı.

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koronavirüs (Covid-19) pandemi Sağlık Bakanlığı Fahrettin Koca koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı) Sağlık Bakanı
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