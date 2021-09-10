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  4. Son Dakika: Bakan Koca'dan 'Okullarda PCR Testi' açıklaması

Son Dakika: Bakan Koca'dan 'Okullarda PCR Testi' açıklaması

10.09.2021 19:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, okullarda PCR testinin belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacağını duyurdu. Bakan Koca, uygulamayla ilgili detayları da açıkladı.

Son Dakika: Bakan Koca'dan 'Okullarda PCR Testi' açıklaması

Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Okullarda PCR testi? Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için sınırlı sayıda okulda yapılacak. Velilerimiz önceden bilgilendirilip onayları istenecek. PCR taraması, sağlıklı eğitim ortamının devamına ve olası hazırlığa yönelik. Çocuklarla, en deneyimli arkadaşlar buluşacak." ifadelerini kullandı.


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