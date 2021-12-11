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Son Dakika: 11 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

11.12.2021 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 Aralık Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 191 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 19 bin 255 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yaygın aşılamanın ardından süreç şunu gösteriyor: Tam aşılı olanlar Covid-19’u genellikle hafif geçirmekte. Aşı aleyhtarı söylemlerden etkilenenler, aşılarını eksik bırakanlar, genç olsalar da, kronik rahatsızlıkları bulunmasa da yıpratıcı günler yaşıyor. Aşının sonuçları ortada!" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: 11 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

11 Aralık 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 349 bin 221 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 255 kişinin testi pozitif çıktı, 191 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 23 bin 180 oldu.

"AŞININ SONUÇLARI ORTADA"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yaygın aşılamanın ardından süreç şunu gösteriyor: Tam aşılı olanlar Covid-19’u genellikle hafif geçirmekte. Aşı aleyhtarı söylemlerden etkilenenler, aşılarını eksik bırakanlar, genç olsalar da, kronik rahatsızlıkları bulunmasa da yıpratıcı günler yaşıyor. Aşının sonuçları ortada!" dedi.

11 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

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10 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (10 Aralık) koronavirüs nedeniyle 176 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 18 bin 561 olarak açıklanmıştı.

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