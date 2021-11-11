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Son Dakika: 11 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

11.11.2021 19:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 Kasım Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 197 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 24 bin 898 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yaklaşık 8,6 milyon kişi zamanı gelmiş olan 2. veya 3. doz aşısını yaptırmadı. Aşının tam olması, doz sayısına ve dozlar arasındaki sürenin uzamamasına bağlı. Bildirimlerimiz bu sürelere göre yapılıyor. Aşının gücünden daha çok yararlanabilmek için aşı takviminize uymalısınız." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: 11 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

11 Kasım 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 4 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 898 kişinin testi pozitif çıktı, 197 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 24 bin 360 oldu.

"AŞI TAKVİMİNİZE UYMALISINIZ"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yaklaşık 8,6 Milyon kişi zamanı gelmiş olan 2. veya 3. doz aşısını yaptırmadı. Aşının tam olması, doz sayısına ve dozlar arasındaki sürenin uzamamasına bağlı. Bildirimlerimiz bu sürelere göre yapılıyor. Aşının gücünden daha çok yararlanabilmek için aşı takviminize uymalısınız." dedi.

11 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

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10 KASIM KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (10 Kasım) koronavirüs nedeniyle 203 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 27 bin 259 olarak açıklanmıştı.

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