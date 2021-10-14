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Son Dakika: 14 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

14.10.2021 20:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Ekim Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 203 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 30 bin 709 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Günlük vaka sayımız bir süredir 30 binin üzerinde seyrediyor. Şartlar göz önünde bulundurulursa, daha da yükselmesi ihtimali var. Maskenin gerekli olduğu ortamları biliyoruz, maskeyi hayatımızdan çıkarmayalım. Sosyal mesafe kuralına dikkat edelim. Aşılarımızı mutlaka olalım." dedi.

Son Dakika: 14 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

14 Ekim 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 217 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 709 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 26 bin 461 oldu.

"DAHA DA YÜKSELMESİ İHTİMALİ VAR"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Günlük vaka sayımız bir süredir 30 binin üzerinde seyrediyor. Şartlar göz önünde bulundurulursa, daha da yükselmesi ihtimali var. Maskenin gerekli olduğu ortamları biliyoruz, maskeyi hayatımızdan çıkarmayalım. Sosyal mesafe kuralına dikkat edelim. Aşılarımızı mutlaka olalım." ifadelerini kullandı.

14 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

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13 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (13 Ekim) koronavirüs nedeniyle 236 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 31 bin 248 olarak açıklanmıştı.

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