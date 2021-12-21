Son Dakika: 21 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 21 Aralık 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 353 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 859 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 25 bin 532 oldu.

"ÜSTÜNLÜK ELDE ETMEYE BAŞLADIK"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Can kayıplarımız, vaka sayılarımız azalmaya başladı. Salgınla mücadelemizde genel olarak bir üstünlük elde etmeye başladık. Salgının yol açtığı bazı dolaylı hasarlarsa sürüyor. Bunları telafi ederek önümüzü açmamız da, kısmen, durumu aşı ve tedbirle kontrol altına almamıza bağlı." ifadelerini kullandı.

Can kayıplarımız, vaka sayılarımız azalmaya başladı. Salgınla mücadelemizde genel olarak bir üstünlük elde etmeye başladık. Salgının yol açtığı bazı dolaylı hasarlarsa sürüyor. Bunları telafi ederek önümüzü açmamız da, kısmen, durumu aşı ve tedbirle kontrol altına almamıza bağlı. pic.twitter.com/ltNI0CqjGh — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 21, 2021

21 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

20 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (20 Aralık) koronavirüs nedeniyle 176 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 18 bin 762 olarak açıklanmıştı.





