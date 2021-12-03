Son Dakika: 3 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

3 Aralık 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 226 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 495 kişinin testi pozitif çıktı, 187 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 20 bin 193 oldu.

"OMICRON VARYANTINA ÜLKEMİZDE RASTLANMAMIŞTIR"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Omicron varyantına ülkemizde rastlanmamıştır. Bu varyantta virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı bilinmektedir. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur." dedi.

Omicron varyantına ülkemizde rastlanmamıştır. Bu varyantta virüsün birden fazla gen bölgesinde mutasyona uğradığı bilinmektedir. Ön bilgilere göre Omicron varyantı daha hızlı bulaşmaktadır ancak daha çok hasta edici özellikte olduğunu gösteren bir bulgu yoktur. pic.twitter.com/I1Bvxg1bmc — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 3, 2021

3 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

2 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (2 Aralık) koronavirüs nedeniyle 192 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 21 bin 747 olarak açıklanmıştı.





