Son Dakika: 31 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika haberine göre 31 Aralık 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 372 bin 516 Kovid-19 testi yapıldı, 40 bin 786 kişinin testi pozitif çıktı, 163 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 23 bin 968 oldu. İşte 31 Aralık koronavirüs tablosu ve aşılama verileri...

"YILBAŞI UYARISI"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Yılbaşı uyarısı! Kısıtlama söz konusu olmasa da, varmış gibi davranmanızı öneriyoruz. Riskin arttığı bir dönemdeyiz. Kalabalık, havalandırması iyi olmayan ortamlardan kaçının. Yeni yılı aile içinde kutlamayı tercih edin. 2022’de salgını geride bırakma dileğiyle. Sağlıklı yıllar!" ifadelerini kullandı.

YILBAŞI UYARISI! Kısıtlama söz konusu olmasa da, varmış gibi davranmanızı öneriyoruz. Riskin arttığı bir dönemdeyiz. Kalabalık, havalandırması iyi olmayan ortamlardan kaçının. Yeni yılı aile içinde kutlamayı tercih edin. 2022’de salgını geride bırakma dileğiyle. Sağlıklı yıllar! pic.twitter.com/MwWGtwEVzt — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 31, 2021

31 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

30 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (30 Aralık) koronavirüs nedeniyle 139 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 39 bin 681 olarak açıklanmıştı.





