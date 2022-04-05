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SON DAKİKA | 5 Nisan hava durumu tahmini! Meteoroloji uyardı: Cuma gününe kadar devam edecek

05.04.2022 06:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Meteorolojiden hava durumuyla ilgili son tahminler geldi. 5 Nisan (bugün) hava durumuyla ilgili yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde sağanak yağış ve kuvvetli fırtına bekleniyor. İstanbul'da da etkisini artıran sağanak yağışın cuma gününe kadar sürmesi tahmin ediliyor. İşte il il hava durumu raporu...

SON DAKİKA | 5 Nisan hava durumu tahmini! Meteoroloji uyardı: Cuma gününe kadar devam edecek

Son Dakika: 5 Nisan (bugün) hava durumu tahminleri yayımlandı. Yapılan son değerlendirmelere göre yurdun büyük bölümünde etkili olan sağanak yağış ve rüzgar etkisini bugün de sürdürecek. Hava sıcaklığı Kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece azalacak, iç kesimlerde ise 2 ila 4 derece artacak. İstanbul için de uyaran Meteoroloji, etkisini artıran sağanak yağışın cuma gününe kadar süreceğini bildirdi. İşte 5 Nisan (bugün) il il hava durumu raporu...

SON DAKİKA | METEOROLOJİDEN SAĞANAK YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Karadeniz ile Çankırı, Eskişehir ve Ankara'nın kuzeyi, Ardahan, Uşak, Afyonkarahisar, Kırşehir, Niğde, Kayseri, Malatya, Elazığ çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul çevreleri ile Sinop ve Samsun’un iç kesimleri ve Amasya’nın batısında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

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HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde 1 ila 3 derece azalacağı, iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, normalleri civarında, iç ve güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

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RÜZGAR: Genellikle güneyli, bu akşam saatlerinde Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Sakarya, Kocaeli ve İstanbul çevreleri ile Sinop ve Samsun’un iç kesimleri ve Amasya’nın batısında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek heyelan, ulaşımda aksamalar, su baskını, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Güney Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneyi ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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5 NİSAN İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın sabah saatlerinde İstanbul, Sakarya ve Kocaeli'nde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE 8°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın sabah saatlerinde doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın sabah saatlerinde doğu kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 7°C, 21°C
Parçalı bulutlu

DENİZLİ 13°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 15°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 8°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

ASDASD

AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 12°C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 15°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 13°C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 12°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Çankırı çevreleri ile Eskişehir ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın yarın güney kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 8°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KAYSERİ 6°C, 24°C
Parçalı bulutlu

KONYA 11°C, 25°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak, Bartın, Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE 9°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU 3°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Orta Karadeniz ile yarın Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Samsun'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerinde çığ riski bulunmaktadır.

RİZE 8°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN 7°C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT 9°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın sabah saatlerinde yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 9°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, yarın kuzeydoğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin yerel yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır.

ERZURUM 0°C, 13°C
Parçalı bulutlu

KARS -2°C, 13°C
Parçalı bulutlu

MALATYA 8°C, 23°C
Az bulutlu ve açık

VAN 3°C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 7°C, 26°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 9°C, 25°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 10°C, 24°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 13°C, 27°C
Az bulutlu ve açık

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji
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