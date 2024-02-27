HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | 56 ilde düğmeye basıldı! Tefecilere ve dolandırıcılara yönelik 'Kafes-49' operasyonu

SON DAKİKA | 56 ilde düğmeye basıldı! Tefecilere ve dolandırıcılara yönelik 'Kafes-49' operasyonu

27.02.2024 08:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 56 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik 'Kafes-49' operasyonları düzenlendi. Söz konusu operasyonlarında 147 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

SON DAKİKA | 56 ilde düğmeye basıldı! Tefecilere ve dolandırıcılara yönelik 'Kafes-49' operasyonu

Son dakika: 56 ilde tefecilere ve dolandırıcılara yönelik mali suç örgütlerine yapılan eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Kafes-49” operasyonlarında 147 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

2

Operasyonun detaylarına dair şu bilgiler verildi:

"Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde İl KOM ve Mali Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Ağrı, Ankara, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Isparta, Mersin, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mardin, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Tokat, Trabzon, Şanlıurfa, Uşak, Van, Zonguldak, Batman, Bartın, Iğdır, Yalova, Karabük, Osmaniye ve Düzce olmak üzere toplam 56 ilde eş zamanlı olarak ’KAFES-49’ operasyonları düzenlendi.

3

Operasyonlarda şüphelilerin; tefecilik, kamu kurum ve kuruşlarının zararına yönelik nitelikli dolandırıcılık, kişilere karşı nitelikli dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, parada sahtecilik, resmi ve özel belgede sahtecilik, Vergi Usul Kanununa muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi."

5

4

(İHA)

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adana'da genç kızı babası vahşice katlettiAdana'da genç kızı babası vahşice katletti
'Komünist Başkan' oran verdi... "Bu anket doğruysa büyük olay olur"'Komünist Başkan' oran verdi... "Bu anket doğruysa büyük olay olur"
Çıkmış bir meczup dün akşam televizyonun birinde...Çıkmış bir meczup dün akşam televizyonun birinde...
Anahtar Kelimeler:
son dakika operasyon
En Çok Okunan Haberler
Karısını, bacanağını ve 9 yaşındaki yeğenini öldürdü!

Karısını, bacanağını ve 9 yaşındaki yeğenini öldürdü!

AK Parti son seçimde yüzde 60'la kazanmıştı! Flaş iddia: YRP alabilir

AK Parti son seçimde yüzde 60'la kazanmıştı! Flaş iddia: YRP alabilir

Ahmet Çakar, Galatasaray maçını yorumlarken TFF'ye küfretti!

Ahmet Çakar, Galatasaray maçını yorumlarken TFF'ye küfretti!

Survivor Sema diskalifiye edildi! Sosyal medya ayağa kalktı

Survivor Sema diskalifiye edildi! Sosyal medya ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan o ifadeyi duyunca muhabiri böyle uyardı! 'Kendine gel'

Cumhurbaşkanı Erdoğan o ifadeyi duyunca muhabiri böyle uyardı! 'Kendine gel'

Bursa'da korkunç olay! Eski eşini sitenin bahçesinde katledip aynı silahla intihar etti

Bursa'da korkunç olay! Eski eşini sitenin bahçesinde katledip aynı silahla intihar etti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Son zamanların en popüler cihazı! Bir tüy gibi hafiflemenizi sağlayacak

Son zamanların en popüler cihazı! Bir tüy gibi hafiflemenizi sağlayacak

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.