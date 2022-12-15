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  4. SON DAKİKA | 6'lı masadan Ekrem İmamoğlu'na destek mitingi! Bir tek o lider katılmıyor

SON DAKİKA | 6'lı masadan Ekrem İmamoğlu'na destek mitingi! Bir tek o lider katılmıyor

15.12.2022 16:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 2 yıl 7 ay hapis cezası alması ve hakkında verilen 'siyasi yasak' kararı sonrası Saraçhane'de destek buluşması gerçekleşiyor. İmamoğlu'nun çağrısı sonrası 6'lı masayı oluşturan liderler bugün İBB önündeki buluşmaya katılırken, liderlerden tek bir isim mitinge gelmedi. Kürsüde ilk konuşan isim İBB Başkanı İmamoğlu olurken millet iradesine vurgu yaparken "Siz ne derseniz o olur" dedi. İşte tüm detaylar...

SON DAKİKA | 6'lı masadan Ekrem İmamoğlu'na destek mitingi! Bir tek o lider katılmıyor

Son dakika: İstanbul'da bugün tüm gözler Saraçhane'deki "Ekrem İmamoğlu'na destek" mitingine çevrildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında 'ahmak davası'nda verilen 2 yıl 7 ay hapis cezası ve 'siyasi yasak' kararı sonrası, 6'lı masayı oluşturan liderler bugün İstanbul'a geldi. İBB binası önünde dev bir sahne kurulurken, gözler liderlerin yapacağı açıklamalara çevrildi. Kalabalık bir katılımın olduğu görülen buluşmaya 6'lı masadaki bir ismin katılmaması dikkat çekti. İşte detaylar...

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ALANA İLK GELEN LİDER KILIÇDAROĞLU OLDU

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki kararın açıklandığı gün Almanya'da olan Kemal Kılıçdaroğlu bazı kesimler tarafından eleştirilmişti. Saraçhane'deki miting alanına ilk gelen isim Kılıçdaroğlu oldu. Onun ardından gelen liderler İYİ Parti lideri Meral Akşener, DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti lideri Gültekin Uysal oldu.

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EKREM İMAMOĞLU: SİZ NE DERSENİZ O OLUR

"Millet İradesi" mitinginde ilk olarak kürseye çıkan Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Siz ne derseniz o olur. Bu ülkeyi yönetenlerin milletimizle sizinle ne alıp veremediği var. Oyunuzu saymadılar. 4 oy pusulasından 3'ü geçerli, Büyükşehir Belediyesi için kullandığınız oy geçersizdir dediler. Tertemiz, helal oyunuzu iptal ettiler. Seçimi yenilediler.

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Sizin seçtiğiniz büyükşehir belediyesine eskiden bizden bir gün önce kamu bankalarından bol bol kredi verirlerdi. Sizin seçtiğiniz yönetime tam 3 buçuk yıldır bankalardan bir kuruş vemiyorlar.

Hepimizin çok yakından bildiği, eskiden bu şehirde taksilerle ilgili kararları İBB alırdı. Artık taksi kararları İstanbul'dan değil Ankara'dan alınacak diyorlar. Daha ilginç şeyler var. Mesela bu çok komik. Eskiden Gezi Parkı'nın mülkiyeti sizin seçtiğiniz büyükşehir belediyesine aitti. Yok dediler, Gezi Parkı artık vakfa ait olacak, biz yöneteceğiz dediler. Daha onlarca örneği sayabilirim. Siz ne yaptınız, bir kere değil iki kere üst üste belediye başkanı seçtiniz. Onlar sizin seçtiğiniz belediye başkanını görevden alıp hapsetmek için mahkemeden karar çıkardılar. Üstelik baktılar mahkemenin hakimi istedikleri gibi karar vermeyecek, onu sürüp başka hakim getirtip karar çıkarttılar. Bu ülkeyi yönetenlerin sizinle ne dertleri var?

Bunlar milletin iradelerine karşı alerjisi olan insanlar. Milli irade kendilerinden yana bir karar verirse hiç sorun yok ama başka türlü bir karar çıkarsa bütün arızalar başlıyor. Milli iradeyi geçersiz kılmak için ellerinden geleni yapıyorlar ama yapsınlar, nafile, nafile, nafile."

"16 MİLYONUN İRADESİNE SAHİP ÇIKIYORUZ"

Öte yandan CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Saraçhane'deki buluşma öncesi bir paylaşım geldi. CHP lideri "Millet İttifakı olarak 16 milyon İstanbullunun iradesine sahip çıkmak için Saraçhane’deyiz! Bizim mücadelemiz adalet mücadelesidir…" ifadelerine yer verdi.

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6'LI MASADAN BİR LİDER SARAÇHANE'YE GELMEDİ

İstanbul Saraçhane'deki mitingde 6'lı masa 'sağlık' firesi verdi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu mitinge sağlık nedenleriyle mitinge katılamadığını açıkladı. Temel Karamollaoğlu daha önceden ayarlanan bir hastane randevusu olduğu için alanda olamaycağını belirtip şu twiti attı:

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DÜN NELER YAŞANDI?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada karar açıklandı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi.

'SİYASİ YASAK' KARARI

Mahkeme, İmamoğlu’nun, siyasi yasak içeren Türk Ceza Kanunu’nun (TCK) 53. maddesinde belirtilen belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına da karar verdi.

Kartal Adliyesi'ndeki duruşmaya katılmayan İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Karar ne olursa olsun, kâh sevincimizi kâh irademizi göstermek adına herkesi saat 16.00’da Saraçhane’ye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

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Kararın açıklanmasının ardından hem siyasi liderler ve belediye başkanları, hem de halk Saraçhane'ki İBB önünde toplandı.

Akşam saatlerinde İmamoğlu ve Akşener, birer konuşma yaptı.

İMAMOĞLU: MÜCADELEMİZ DAHA GÜÇLÜ BAŞLIYOR

İmamoğlu yaptığı açıklamada “Halkın verdiği yetkisi bir avuç insan alamaz. Mücadelemiz daha güçlü başlıyor Allah'ın izniyle” ifadelerini kullanırken, İYİ Parti lideri Akşener, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminde okuduğu şiir nedeniyle hapse atılmasını hatırlattı.

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AKŞENER: ‘BU ŞARKI BURADA BİTMEZ’

Akşener "Biz gereğini yaparız. O büyükşehir belediye başkanı, buradan sizlere seslenip, İstanbulluya seslenip, ‘Bu şarkı burada bitmez’ dedi. Doğrudur. O şarkı orada bitmedi. Bugün Meral Akşener olarak söz veriyorum ‘Bu şarkı da burada bitmeyecek” şeklinde konuştu.

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KILIÇDAROĞLU, ALMANYA ZİYARETİNİ YARIDA KESTİ

Almanya'da bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ziyaretini yarıda kesip Türkiye'ye döndü, İmamoğlu'nu ziyaret etti.

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