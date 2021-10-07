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Son Dakika: 7 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

07.10.2021 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 Ekim Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 217 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 30 bin 19 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "217 sayısını anlamak? Her gün yeni kayıplar veriyoruz. Kimi torunlarını sevmeye doyamamış bir büyükanne, kimi ailesi için hayalleri olan bir baba, kimi doğumu bekleyen bir anne. Tablolardaki sayılar keşke yeterince hissedilebilir olsa. Birbirimizi anlayıp dayanışma içinde olalım." dedi.

Son Dakika: 7 Ekim koronavirüs tablosu açıklandı

7 Ekim 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Türkiye'de son 24 saatte 362 bin 152 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 19 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi. İyileşen sayısı ise 32 bin 240 oldu.,

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"217 SAYISINI ANLAMAK?"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "217 sayısını anlamak? Her gün yeni kayıplar veriyoruz. Kimi torunlarını sevmeye doyamamış bir büyükanne, kimi ailesi için hayalleri olan bir baba, kimi doğumu bekleyen bir anne. Tablolardaki sayılar keşke yeterince hissedilebilir olsa. Birbirimizi anlayıp dayanışma içinde olalım." ifadelerini kullandı.

7 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

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6 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (6 Ekim) koronavirüs nedeniyle 236 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 30 bin 438 olarak açıklanmıştı.

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