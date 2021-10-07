Bakan Koca: Vaka sayıları çok yüksek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük vaka sayılarının yüksek olduğunu belirterek vatandaşları uyardı.

Bakan Koca, "Vaka sayılarının günlük 28-30 bin bandında seyrediyor olması on günlük zaman dilimi için yaklaşık aktif 300 bin vakaya karşılık gelmektedir. Bu durumun KRİTİK BİR YÜK olduğunun farkında olmalıyız. Kişilerin genç olması sebebiyle sağlık sistemi zorlanmıyor olsa da sayı çok yüksek." dedi.

Vaka sayılarının günlük 28-30 bin bandında seyrediyor olması on günlük zaman dilimi için yaklaşık aktif 300 bin vakaya karşılık gelmektedir. Bu durumun KRİTİK BİR YÜK olduğunun farkında olmalıyız. Kişilerin genç olması sebebiyle sağlık sistemi zorlanmıyor olsa da sayı çok yüksek. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 7, 2021

AŞI VURGUSU

Bakan Koca ayrıca aşılamayla ilgili de, "2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın ortalama 4 ay önce aşı olduklarını dikkate alarak aşının koruyuculuğunun halen devam ettiğini düşünüyoruz. Şu an için 3. doz aşıyı gerektiren bir durum yoktur. İnaktif aşı olanlarınsa 3. doz aşılarını yaptırmalarını ısrarla öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

2 doz mRNA aşısı olan vatandaşlarımızın ortalama 4 ay önce aşı olduklarını dikkate alarak aşının koruyuculuğunun halen devam ettiğini düşünüyoruz. Şu an için 3. doz aşıyı gerektiren bir durum yoktur. İNAKTİF AŞI OLANLARINSA 3. doz aşılarını yaptırmalarını ısrarla öneriyoruz. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 7, 2021



