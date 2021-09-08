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Son Dakika: 8 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

08.09.2021 21:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

8 Eylül Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı. Koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 262 kişi hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı ise 23 bin 914 oldu. Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, "Vaka sayımız 23.914. Can kaybımız 262. Tablodaki ciddi seyri kontrol altına almak ve can kayıplarını azaltmak için elimizdeki imkân tedbirler ve aşıdır. Tam doz aşılarımızı olup toplum bağışıklığını sağlayalım. Maske, mesafe, temizlik kuralı şu an vazgeçilmezimiz." dedi.

Son Dakika: 8 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı

8 Eylül 2021 Türkiye'nin güncel koronavirüs verileri açıklandı.

Haritadaki birçok il mavi renge dönerken Yozgat, İç Anadolu Bölgesi'nde tek sarı renkte il olarak kaldı.

Türkiye'de son 24 saatte 308 bin 437 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 914 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti. İyileşen sayısı ise 30 bin 103 oldu.

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"ŞU AN VAZGEÇİLMEZİMİZ"

Güncel verileri Twitter hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayımız 23.914. Can kaybımız 262. Tablodaki ciddi seyri kontrol altına almak ve can kayıplarını azaltmak için elimizdeki imkân tedbirler ve aşıdır. Tam doz aşılarımızı olup toplum bağışıklığını sağlayalım. Maske, mesafe, temizlik kuralı şu an vazgeçilmezimiz." ifadelerini kullandı.

8 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

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7 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de dün (7 Eylül) koronavirüs nedeniyle 274 kişi hayatını kaybetmişti, günlük vaka sayısı ise 23 bin 638 olarak açıklanmıştı.

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