Son dakika | 8 ildeki terörist mağara ve sığınakları imha edildi! "Kahramanlar" operasyonlarında son perde

Son dakika haberi: Bölücü terör örgütüne yönelik "Kahramanlar" operasyonları devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu kapsamda son gelişmeyi duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya "Bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların imha edilmesine yönelik gerçekleştirilen “Kahramanlar” operasyonunda 8 ilde 12 adet mağara ve sığınak imha edildi" açıklamasını yaptı.

BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜ (BTÖ) MENSUBU TERÖRİSTLERİN KIRSALDA KIŞ AYLARINDA BARINMAK İÇİN HAZIRLADIKLARI MAĞARA VE SIĞINAKLARIN İMHA EDİLMESİNE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN “KAHRAMANLAR” OPERASYONUNDA 8️⃣ İLDE 2️⃣1️⃣ ADET MAĞARA VE SIĞINAK İMHA EDİLDİ.



TERÖRİSTLERİN İNLERİNİ BİR BİR… pic.twitter.com/YmqL20bHPC — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 5, 2023







