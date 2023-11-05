HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Son dakika | 8 ildeki terörist mağara ve sığınakları imha edildi! "Kahramanlar" operasyonlarında son perde

Son dakika | 8 ildeki terörist mağara ve sığınakları imha edildi! "Kahramanlar" operasyonlarında son perde

05.11.2023 08:38 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Terör örgütüne yeni bir darbe daha vuruldu. 8 ilde 21 adet mağara ve sığınak imha edildi.

Son dakika | 8 ildeki terörist mağara ve sığınakları imha edildi! "Kahramanlar" operasyonlarında son perde

Son dakika haberi: Bölücü terör örgütüne yönelik "Kahramanlar" operasyonları devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya bu kapsamda son gelişmeyi duyurdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Yerlikaya "Bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında barınmak için hazırladıkları mağara ve sığınakların imha edilmesine yönelik gerçekleştirilen “Kahramanlar” operasyonunda 8 ilde 12 adet mağara ve sığınak imha edildi" açıklamasını yaptı.


Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da bu yollar trafiğe kapalı!İstanbul'da bu yollar trafiğe kapalı!
Son dakika | 8 ildeki terörist mağara ve sığınakları imha edildi! "Kahramanlar" operasyonlarında son perdeSon dakika | 8 ildeki terörist mağara ve sığınakları imha edildi! "Kahramanlar" operasyonlarında son perde
Özgür Özel kazandı, Bahçeli'nin sözleri yeniden gündem olduÖzgür Özel kazandı, Bahçeli'nin sözleri yeniden gündem oldu
Anahtar Kelimeler:
Ali Yerlikaya

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gelinin ve oğlunun yatak odasına gizli kamera koydu

Gelinin ve oğlunun yatak odasına gizli kamera koydu

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Park halindeki araca çarptı! Hapşırdığını söyleyerek kendisini savundu

Park halindeki araca çarptı! Hapşırdığını söyleyerek kendisini savundu

Ölümle aralarında boru var! Her gün buradan okula gidiyorlar

Ölümle aralarında boru var! Her gün buradan okula gidiyorlar

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.