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  4. Son dakika | 81 ilde 2 bin 66 firari yakalandı! Bakan Yerlikaya duyurdu

Son dakika | 81 ilde 2 bin 66 firari yakalandı! Bakan Yerlikaya duyurdu

04.04.2024 08:19
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Son dakika haberi: 81 ilde 4 gündür devam eden "Aranan Şahıslara Yönelik" düzenlenen "ÇEMBER-16" operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 66 firari yakalandı.

Son dakika | 81 ilde 2 bin 66 firari yakalandı! Bakan Yerlikaya duyurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81 ilde 4 gündür devam eden “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “Çember-16” operasyonlarında arama kaydı bulunan 2 bin 66 firarinin yakalandığını açıkladı.

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz", diyen Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu ayrıntıları verdi:

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"0-5 yıldır aranmakta olan 2 bin 45 şahıs, 5-10 yıldır aranmakta olan 9 şahıs, 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 12 şahıs ’Çember-16’ operasyonlarıyla yakalandı. Hırsızlıktan 348 şahıs, dolandırıcılıktan 183 şahıs, yağmadan 93 şahıs, adam öldürmeden 28 şahıs, cinsel suçlardan 50 şahıs, narkotik suçlarından 364 şahıs, terörden 25 şahıs, KOM’dan (Kaçakçılık, Organize) 216 şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 2 bin 66 şahıs adalete teslim edildi. İl jandarma komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalandı.
Operasyonları yöneten valilerimizi, kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan polislerimizi, jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle."Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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