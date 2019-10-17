ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'ten flaş açıklama: ABD ve Türkiye ateşkes konusunda anlaştı

Bizim Türkiye ile olan kararlılığımız YPG üyeleri ile geri çekilme için çalışacağız. Amacımız 120 saat içinde çekilmesini sağlamak. Bu başlamış durumda. Yaklaşık 20 mil güneye kadar uzanan bölgeden uzaklaşmaları ve Türkiye'nin operasyonları durdurma kararı almış olması bunun gerçekleşmesini mümkün kılacak.

YPG 120 saat içerisinde çekilecek. YPG'nin çekilmesiyle ilgili süreç başlamış durumda. Türkiye Kobani'ye herhangi bir operasyon yapmayacak. YPG'nin çekilmesiyle Barış Pınarı Operasyonu sona erecek.

ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'ye müzakere çağrısında bulundu. Başkan Trump'ın güçlü liderliği sayesinde, ABD ve Türkiye ateşkes için anlaşmıştır. Barış Pınarı operasyonuna ara verilecektir.

ABD Başkan Yardımcısı Pence, Türkiye ve ABD'nin IŞİD'in Suriye'nin kuzeydoğusunda tamamen yok edilmesi konusunda fikir birliğine vardığını söyledi.

Biz konuşurken bile çekilme başladı. Türkiye'nin sınırıyla ilgili çok büyük bir endişesi vardı. ABD de sınır ötesi operasyona karşı olduğumuzu söyledik. Her zaman güvenli bölgenin yanındaydık.

Suriye'deki Kürtlerle güçlü bir ilişkimiz var. Güvenli bölgenin öneminin farkındayız. Suriye ve Kürt nüfusuyla Türk nüfusu arasındaki güvenli bölgenin öneminin farkındayız.

Bu bölgede barış ve istikrarı artırmak için yeni bir fırsatımız oldu. 120 saat sonrasında operasyon sona erecek ve birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bölgede askeri personelimiz olmayacağını Başkan açık şekilde söyledi.

Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüşmüştü. Görüşmeler başladığından beri müzakereler süresince anlaşma noktasına ulaştık. Hem Türkiye'nin çıkarına, hem de Trump'ın amaçlarına uyabilecek bir anlaşmaya imza attığımızı düşünüyorum.

YPG bize bölgeden çıkacakları güvencesini verdiler.

"VAR OLAN YAPTIRIMLAR GERİ ÇEKİLECEK"

Yeni yaptırım yok, var olan yaptırımlar geri çekilecek.

POMPEO'DAN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da, "Erdoğan ve Trump sorunu çözülmesi için önemli adımlar attılar" dedi.