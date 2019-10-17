ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'ten flaş açıklama: ABD ve Türkiye ateşkes konusunda anlaştı

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin ardından Ankara'da ABD Büyükelçiliği'nde açıklamalarda bulundu.
ABD Başkan Yardımcısı Pence, Türkiye ve ABD'nin IŞİD'in Suriye'nin kuzeydoğusunda tamamen yok edilmesi konusunda fikir birliğine vardığını söyledi.
İşte Pence'in açıklamalarından satır başları:
ABD Başkanı Donald Trump Türkiye'ye müzakere çağrısında bulundu. Başkan Trump'ın güçlü liderliği sayesinde, ABD ve Türkiye ateşkes için anlaşmıştır. Barış Pınarı operasyonuna ara verilecektir.
"YPG 120 SAAT İÇİNDE ÇEKİLECEK"
YPG 120 saat içerisinde çekilecek. YPG'nin çekilmesiyle ilgili süreç başlamış durumda. Türkiye Kobani'ye herhangi bir operasyon yapmayacak. YPG'nin çekilmesiyle Barış Pınarı Operasyonu sona erecek.
ABD, YPG'nin güvenli bölge dışına çıkarılmasını sağlayacak. Daha sonra Türkiye operasyonu tamamen sona erdirecektir.
Bizim Türkiye ile olan kararlılığımız YPG üyeleri ile geri çekilme için çalışacağız. Amacımız 120 saat içinde çekilmesini sağlamak. Bu başlamış durumda. Yaklaşık 20 mil güneye kadar uzanan bölgeden uzaklaşmaları ve Türkiye'nin operasyonları durdurma kararı almış olması bunun gerçekleşmesini mümkün kılacak.
Biz konuşurken bile çekilme başladı. Türkiye'nin sınırıyla ilgili çok büyük bir endişesi vardı. ABD de sınır ötesi operasyona karşı olduğumuzu söyledik. Her zaman güvenli bölgenin yanındaydık.
Suriye'deki Kürtlerle güçlü bir ilişkimiz var. Güvenli bölgenin öneminin farkındayız. Suriye ve Kürt nüfusuyla Türk nüfusu arasındaki güvenli bölgenin öneminin farkındayız.
Bu bölgede barış ve istikrarı artırmak için yeni bir fırsatımız oldu. 120 saat sonrasında operasyon sona erecek ve birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bölgede askeri personelimiz olmayacağını Başkan açık şekilde söyledi.
Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la telefonda görüşmüştü. Görüşmeler başladığından beri müzakereler süresince anlaşma noktasına ulaştık. Hem Türkiye'nin çıkarına, hem de Trump'ın amaçlarına uyabilecek bir anlaşmaya imza attığımızı düşünüyorum.
YPG bize bölgeden çıkacakları güvencesini verdiler.
"VAR OLAN YAPTIRIMLAR GERİ ÇEKİLECEK"
Yeni yaptırım yok, var olan yaptırımlar geri çekilecek.
POMPEO'DAN AÇIKLAMA
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da, "Erdoğan ve Trump sorunu çözülmesi için önemli adımlar attılar" dedi.
ABD VE TÜRKİYE'DEN ORTAK AÇIKLAMA
ABD ve Türkiye'nin Suriye'ye yönelik anlaşmasının ardından ortak açıklama yapıldı.
13 maddelik açıklamada şöyle denildi:
1.Türkiye ve ABD, iki yakın NATO üyesi olarak bu ilişkilerini teyid eder. ABD, Türkiye’nin güney sınırına dair meşru güvenlik kaygılarını anlar.
2.Türkiye ve ABD, kuzeydoğu Suriye başta olmak üzere sahadaki gelişmelerin, ortak çıkarlar temelinde daha yakın eşgüdüm gerektirdiğini kabul eder.
3.Türkiye ve ABD “hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için” anlayışıyla, NATO topraklarını ve halklarını tüm tehditlere karşı koruma taahhütlerini muhafaza eder.
4.Her iki ülke, insan hayatı, insan hakları ile dini ve etnik toplulukların korunmasına yönelik taahhütlerini yineler.
5.Türkiye ve ABD, Suriye'nin kuzeydoğusunda DEAŞ’la mücadele faaliyetlerinin devamında kararlıdır. Bu, önceden DEAŞ kontrolünde olan alanlarda yaşayıp yerinden edilen şahıslar ile alıkoyma merkezleri hususlarında uygun şekilde gerçekleştirilecek eşgüdümü de içerir.
6.Türkiye ve ABD, terörle mücadele harekatlarının yalnızca terör unsurları ile bu unsurlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereci hedef alması gerektiği üzerine mutabık kalır.
7.Türk tarafı Türk kuvvetleri tarafından kontrol edilen güvenli bölgedeki tüm meskun mahal (güvenli bölge) sakinlerinin dirliği ve güvenliğini sağlayacağını taahhüt eder, sivillerin ve sivil altyapının zarar görmemesi için azami dikkati göstereceğini vurgular.
8.Her iki ülke Suriye’nin siyasi birliği ile toprak bütünlüğüne ve Suriye ihtilafını Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararına uygun şekilde sonlandırmayı hedefleyen, BM öncülüğündeki siyasi sürece olan bağlılıklarını yineler.
9.Her iki taraf Türkiye’nin, YPG ağır silahlarının toplanması ve YPG tahkimatları ile tüm muharip mevzilerinin kullanılmaz hale getirilmesi dahil, milli güvenlik kaygılarının giderilmesini teminen bir güvenli bölge kurulmasının devam eden önemi ve işlevselliğinde mutabık kalır.
10.Güvenli bölge, evvelemirde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolünde olacak ve her iki taraf, güvenli bölgenin her veçhesiyle uygulanmasında eşgüdümü artıracaktır.
11.Türk tarafı Barış Pınarı Harekatı’na, güvenli bölgeden YPG’nin 120 saat içinde geri çekilmelerini teminen ara verecektir. Barış Pınarı Harekatı, bu geri çekilmenin tamamlanmasını müteakip durdurulacaktır.
12.Barış Pınarı Harekatı’na ara verildiğinde ABD, Blocking Property and Suspending Entry of Certain Persons Contributing to the Situation in Syria başlıklı 14 Ekim 2019 tarihli Başkanlık Kararnamesi uyarınca hayata geçirilen yaptırımlara ilavelerini getirmeme ve Kongre nezdinde uygun şekilde çalışmalar ve istişareler yürüterek Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 2254 sayılı kararı doğrultusunda Suriye’de barış ve güvenliğin teminine dönük kaydedilen ilerlemenin altını çizmek hususunda mutabık kalır. Barış Pınarı Harekatı 11. paragraf uyarınca durdurulduğunda, yukarıda bahsigeçen Başkanlık Kararnamesi uyarınca hayata geçirilen mevcut yaptırımlar kaldırılacaktır.
13.Her iki taraf bu açıklamada kaydedilen tüm hedeflerin uygulanması için birlikte çalışma taahhüdünde bulunmaktadır.
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